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В "Реал Сосьедад" рассказали о восстановлении Арсена Захаряна

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В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о восстановлении Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES
"Захарян тренируется по индивидуальной программе. Выздоровление проходит по графику, который уставил доктор клуба. Когда Арсен сможет сыграть? 2-3 месяца — это крайний срок, который указал наш врач", - цитирует пресс-службу "СЭ".

Ранее сообщалось, что полузащитник Арсен Захарян перенес операцию на голеностопе и восстановится после повреждения через 2-3 месяца. Российский полузащитник перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне Захарян отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в 40 встречах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Реал Сосьедад Арсен Захарян
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