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Семин: выводы о карьере Захаряна в Испании делать рано

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Российский тренер Юрий Семин высказался о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: GETTY IMAGES
"Захаряну сейчас важно полностью восстановиться от всех своих повреждений и начать заново набирать форму. Как можно оценить его европейскую карьеру? Выводы о карьере Захаряна в Испании делать рано", - цитирует Семина "РБ Спорт".

Российский полузащитник Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро. Захарян провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной России в 18 миллионов евро.

На данный момент Арсен Захарян восстанавливается после травмы голеностопа - полузащитник перенес операцию и, по словам пресс-службы клуба, вернется в строй не раньше ноября.

Юрий Семин Реал Сосьедад Арсен Захарян
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