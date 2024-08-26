"Не ждите его быстро назад. Ему проводили операцию на голеностопном суставе, ему сшивали сустав. Думаете, он через два дня выйдет играть на поле за "Реал Сосьедад"? Не выйдет. Скорее всего, раньше октября его не следует ждать", - цитирует Голубина "Спорт День за Днём".
21-летний футболист на предсезонном сборе получил травму правой лодыжки в июле 2024 года. В августе он был прооперирован.
Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года, когда испанцы выкупили его у московского "Динамо" за 13 млн евро. За это время россиянин 40 раз вышел на поле и отметился одним голом и двумя результативными передачами. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.
Агент Захаряна назвал общие сроки восстановления футболиста после операции
Геннадий Голубин, агент полузащитника "Реал Сосьедада" Арсена Захаряна, назвал общие сроки восстановления россиянина после операции на голеностопном суставе.
Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press