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Камоцци: нет сомнений в успешном футбольном будущем Захаряна

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Экс-советник бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал выступление российского полузащитника Арсена Захаряна в составе испанского "Реал Сосьедад".
Фото: IMAGO
"Переход Захаряна в "Реал Сосьедад" не был ошибкой. Сейчас об Арсене не так много слышно из-за его повреждения, но травмы — часть футбола. А первый сезон в испанском клубе он провел неплохо. В его успешном футбольном будущем сомнений нет", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года, когда испанский клуб выкупил его у московского "Динамо" за 20 млн евро. За прошедший сезон российский полузащитник принял участие в 40 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

В текущем сезоне хавбек ещё не появлялся на поле из-за травмы, полученной в конце июля на предсезонном сборе. Возвращение футболиста планируется в октябре.

Реал Сосьедад Арсен Захарян Франко Камоцци
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