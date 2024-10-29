"Захарян тренируется индивидуально. Он не примет участия в кубковом матче 31 октября", - приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".
Напомним, в начале августа полузащитник сборной России перенес операцию на лодыжке. 21-летний хавбек возобновил тренировки с командой 17 октября.
Матч Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" сыграет против "Хове Эспаньол" состоится в четверг, 31 октября.
Захарян провел за испанскую команду 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.
Захарян тренируется индивидуально и не сыграет в матче Кубка Испании с "Хове Эспаньол"
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали, что полузащитник Арсен Захарян пропустит кубковую игру против "Хове Эспаньол".
Фото: Global Look Press