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Захарян тренируется индивидуально и не сыграет в матче Кубка Испании с "Хове Эспаньол"

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В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали, что полузащитник Арсен Захарян пропустит кубковую игру против "Хове Эспаньол".
Фото: Global Look Press
"Захарян тренируется индивидуально. Он не примет участия в кубковом матче 31 октября", - приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".

Напомним, в начале августа полузащитник сборной России перенес операцию на лодыжке. 21-летний хавбек возобновил тренировки с командой 17 октября.

Матч Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" сыграет против "Хове Эспаньол" состоится в четверг, 31 октября.

Захарян провел за испанскую команду 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.

Арсен Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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