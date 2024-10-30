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В "Реале Сосьедад" сообщили, что Захарян не готов сыграть на этой неделе против "Хове" и "Севильи"

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Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о текущей готовности российского полузащитника Арсена Захаряна к участию в ближайших командах команды.
Фото: IMAGO
"Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он еще не готов играть. Пока не понятно, сколько времени ему еще потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок", — приводит слова Мундуате Sport24.

Арсен Захарян в конце июля во время предсезонного сбора получил травму лодыжки, что потребовало оперативного вмешательства. В текущем сезоне 21-летний полузащитник ещё не принимал участие в официальных матчах. Тренировки с командой россиянин возобновил 17 октября.

На этой неделе "Реал Сосьедад" 31 октября на выезде в матче первого раунда Кубка Испании сыграет с "Хове", а 3 ноября предстоит гостевая встреча с "Севильей" в рамках 12-го тура чемпионата Испании.

Реал Сосьедад Арсен Захарян
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