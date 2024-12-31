"На сегодняшний день, 31 декабря, "Барселона" не предоставила никаких альтернатив, которые бы позволили зарегистрировать с 2 января любого игрока в соответствии с правилами экономического регулирования", - приводит перевод заявления Ла Лиги на русский язык Sport24.
В связи с тем, что Дани Ольмо не был зарегистрирован, у него возникло право на уход из "Барселоны" в качестве свободного агента. Напомним, "Барселона" выкупила испанского полузащитника у немецкого "РБ Лейпциг" в августе 2024 года за 55 млн евро. Действующий контракт между 26-летним футболистом и каталонским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.
В текущем сезоне Ольмо в составе "Барселоны" принял участие в 15 официальных матчах, в которых он забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.
Ла Лига отказала "Барселоне" в регистрации Ольмо - купленный за 55 млн евро Дани может уйти из клуба свободным агентом
Ла Лига опубликовала официальное заявление по поводу регистрации футболиста "Барселоны" Дани Ольмо.
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