"Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с "Понферрадиной" в воскресенье. Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Матч ТВ".
Матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2024/25 между командами "Понферрадина" и "Реал Сосьедад" пройдёт 5 января в Понферраде. Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
Арсен Захарян в конце июля на предсезонном сборе получил травму, которая потребовала проведение операции. Из-за восстановления от травмы российский полузащитник "Реал Сосьедад" в текущем сезоне не принял участия ни в одном матче.
В пресс-службе "Реал Сосьедад" заявили, что Захарян готов сыграть 5 января в матче Кубка Испании
В пресс-службе "Реал Сосьедад" рассказали о готовности российского полузащитника Арсена Захаряна сыграть в воскресном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Понферрадины".
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