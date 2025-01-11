Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Вальядолид
18:15
БетисНе начат
Эспаньол
20:30
ЛеганесНе начат
Севилья
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Торино
20:00
ЮвентусНе начат
Милан
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
УнионНе начат
Санкт-Паули
17:30
АйнтрахтНе начат
Фрайбург
17:30
ХольштайнНе начат
Майнц
17:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
17:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия М
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
19:00
ЛионНе начат
Реймс
21:00
НиццаНе начат
Ренн
23:00
МарсельНе начат

Силкин: Захарян очень рано уехал в Европу, переход в "Реал Сосьедад" - ошибка

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался об игре Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Захарян очень рано уехал в Европу, ему стоило еще год поиграть в Российской Премьер-Лиге. Переход в "Реал Сосьедад" – ошибка, но я думаю, тут огромную роль сыграли агенты. Кто-то просто заработал на этом трансфере, а пацан не играет, к сожалению. Но еще есть надежда, что он сумеет себя проявить там", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. Российский полузащитник провел в составе испанского клуба во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице испанского чемпионата с 25-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет на своем поле с "Вильярреалом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится