"Захарян очень рано уехал в Европу, ему стоило еще год поиграть в Российской Премьер-Лиге. Переход в "Реал Сосьедад" – ошибка, но я думаю, тут огромную роль сыграли агенты. Кто-то просто заработал на этом трансфере, а пацан не играет, к сожалению. Но еще есть надежда, что он сумеет себя проявить там", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. Российский полузащитник провел в составе испанского клуба во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице испанского чемпионата с 25-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет на своем поле с "Вильярреалом".
Силкин: Захарян очень рано уехал в Европу, переход в "Реал Сосьедад" - ошибка
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался об игре Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"