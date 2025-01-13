Анчелотти рассказал о единственном позитивном моменте в матче против "Барселоны"

Главный тренер мадридского « Реала » Карло Анчелотти подвел итоги финала Суперкубка Испании между «Реал Мадридом» и «Барселоной».

Фото: IMAGO

«Игра была не очень хорошей с первой и до последней минуты. С лишним человеком мы не смогли найти решения. Я расстроен игрой в целом. Я ничего не могу взять на заметку, кроме игры Мбаппе, который забил отличный гол в движении. Мы должны это забыть и смотреть вперед.



Когда удалили Щенсного, я подумал, что мы можем попытаться отыграться. Больше я ни о чем не думал. Мы должны были хорошо обороняться, чтобы выиграть этот матч. Мы плохо защищались, и «Барселона» заслужила победу» — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.



Напомним, что матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Барселоны». В составе победителей голы забили Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Алехандро Бальде, а также Рафинья, который оформил дубль. Со стороны соперника отличились Киллиан Мбаппе и Родриго.



Следует отметить, что вратарь «Барселоны» Войцех Щенсный получил прямую красную карточку за подкат в адрес Мбаппе на 56-й минуте матча.



Это первый трофей «Барселоны» под руководством Ханси Флика.