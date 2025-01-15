"По таланту Захарян способен стать основным игроком "Реала Сосьедад". Весь вопрос в его физической подготовке. Нужно избавляться от травм, которые его преследуют. Желаю Арсену здоровья и терпения", - цитирует Семина "РБ спорт".
Напомним, что Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне россиянин ни разу не вышел на поле в составе испанского клуба из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.
Семин: по таланту Захарян способен стать основным игроком "Реала Сосьедад"
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"