«Арсен Захарян тренировался в общей группе в воскресенье, на восстановительной тренировке. Возможно, игру против ПАОКа в четверг он пропустит», — сообщили в клубе «СЭ».
Напомним, что в текущем сезоне Арсен Захарян ещё не провёл ни одной минуты на поле в составе «Реал Сосьедад». 21-летний полузащитник получил травму в начале сезона и всё это время находился на лечении и восстановлении.
Всего за испанский клуб Захарян провёл 40 матчей, в которых забил один гол и сделал два результативных паса. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 18 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.
Пресс-служба "Реал Сосьедада": Захарян может пропустить матч Лиги Европы с ПАОКом
Пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщила, что полузащитник Арсен Захарян возможно пропустит предстоящий матч в Лиге Европы против ПАОКа.
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