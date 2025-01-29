Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
23:00
СпартаНе начат
Манчестер Сити
23:00
БрюггеНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
МонакоНе начат
Бавария
23:00
СлованНе начат
Штурм
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Штутгарт
23:00
ПСЖНе начат
Боруссия Д
23:00
ШахтерНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Динамо Загреб
23:00
МиланНе начат
Барселона
23:00
АталантаНе начат
Жирона
23:00
АрсеналНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БолоньяНе начат
ПСВ
23:00
ЛиверпульНе начат
Лилль
23:00
ФейеноордНе начат
Янг Бойз
23:00
Црвена ЗвездаНе начат
Брест
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
СелтикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
1 - 3 1 3
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Факел
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Акрон
2 - 0 2 0
УрартуЗавершен

Мостовой: у нас были контакты с "Алавесом" о стажировке

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что мог пройти стажировку в испанском "Алавесе".
Фото: РФС
"У нас были контакты с "Алавесом" о стажировке. Но могу сказать только одно — многие испанские команды согласились бы, чтобы я к ним приехал. Я спокойно к этому отношусь", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Напомним, что Александр Мостовой поступил в академию РФС для обучения на тренерскую лицензию летом 2023 года. В 2024 году экс-игрок сборной России завершил обучение и ждет получения лицензии. Осенью прошлого года Мостовой прошел стажировку в московском "Динамо".

Александр Мостовой выступал за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также за испанскую "Сельту" и "Алавес". Мостовой является обладателем Кубка Португалии, а также двухкратным обладателем Кубка Интертото.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится