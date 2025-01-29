"У нас были контакты с "Алавесом" о стажировке. Но могу сказать только одно — многие испанские команды согласились бы, чтобы я к ним приехал. Я спокойно к этому отношусь", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, что Александр Мостовой поступил в академию РФС для обучения на тренерскую лицензию летом 2023 года. В 2024 году экс-игрок сборной России завершил обучение и ждет получения лицензии. Осенью прошлого года Мостовой прошел стажировку в московском "Динамо".
Александр Мостовой выступал за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также за испанскую "Сельту" и "Алавес". Мостовой является обладателем Кубка Португалии, а также двухкратным обладателем Кубка Интертото.
Мостовой: у нас были контакты с "Алавесом" о стажировке
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что мог пройти стажировку в испанском "Алавесе".
Фото: РФС