"В "Реале Сосьедад" большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше", - приводит слова Кастро "Чемпионат".
Воспитанник "Динамо" Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В дебютном сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счет две голевые передачи. Всю первую часть текущего сезона 21-летний полузащитник пропустил из-за травм.
У Захаряна до сих пор ноль появлений на поле в официальных матчах. Лишь дважды россиянин попадал в заявку "Реала Сосьедад" на матчи. Контракт Захаряна с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Журналист Marca Хуан Кастро: Захарян сыграл мало матчей, тренеру "Сосьедада" это не нравится
Журналист испанского издания Marca Хуан Кастро рассказал, что у главного тренера "Реала Сосьедад" Иманола Альгуасиля накопились претензии к российскому полузащитнику Арсену Захаряну.
Фото: Getty Images