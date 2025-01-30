Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Реал Сосьедад
23:00
ПАОКНе начат
Тоттенхэм
23:00
ЭльфсборгНе начат
Аякс
23:00
ГалатасарайНе начат
Лион
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ЛациоНе начат
Олимпиакос
23:00
КарабахНе начат
Ференцварош
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
23:00
БешикташНе начат
Мидтьюлланд
23:00
ФенербахчеНе начат
Динамо Киев
23:00
РФШНе начат
Атлетик
23:00
Виктория ПНе начат
Рома
23:00
АйнтрахтНе начат
ФКСБ
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Андерлехт
23:00
ХоффенхаймНе начат
Рейнджерс
23:00
ЮнионНе начат
Ницца
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ПортуНе начат
Славия
23:00
МальмёНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Спартак
19:30
КраснодарНе начат

Журналист Marca Хуан Кастро: Захарян сыграл мало матчей, тренеру "Сосьедада" это не нравится

Журналист испанского издания Marca Хуан Кастро рассказал, что у главного тренера "Реала Сосьедад" Иманола Альгуасиля накопились претензии к российскому полузащитнику Арсену Захаряну.
Фото: Getty Images
"В "Реале Сосьедад" большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше", - приводит слова Кастро "Чемпионат".

Воспитанник "Динамо" Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В дебютном сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счет две голевые передачи. Всю первую часть текущего сезона 21-летний полузащитник пропустил из-за травм.

У Захаряна до сих пор ноль появлений на поле в официальных матчах. Лишь дважды россиянин попадал в заявку "Реала Сосьедад" на матчи. Контракт Захаряна с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится