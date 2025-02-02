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СМИ: "Реал Сосьедад" исключает продажу Захаряна, главный тренер поддерживает хавбека

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль выразил поддержку российскому полузащитнику Арсену Захаряну, который сталкивается с частыми травмами.
Фото: IMAGO
«Главный тренер «Реала Сосьедад» поддерживает Захаряна в сложившейся ситуации. Альгуасиль дал понять, что рассчитывает на Арсена, когда тот наберет форму. Вариант с его продажей клубом не рассматривается», — цитирует источника «РБ Спорт».

Клуб не планирует продавать 21-летнего футболиста.

В текущем сезоне Захарян пока не сыграл ни одного матча за «Реал Сосьедад». В конце лета молодой полузащитник получил травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки, из-за которой он все еще не смог выйти на поле.

31 января Захарян сидел на скамейке запасных во время матча против ПАОК в 8-м туре Лиги Европы. Сегодня, 2 февраля, «Реал Сосьедад» сыграет с «Осасуной». Захарян включен в заявку на матч и имеет возможность выйти на замену.

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