Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат

Кубок Англии

Новости
Донкастер Роверс
22:45
Кристал ПэласНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
0 - 4 0 4
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Представитель Захаряна: у Арсена нет мыслей об аренде в Россию

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию. Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом. Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть?" - цитирует Голубина "Матч ТВ".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. Российский полузащитник в прошлом сезоне провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.

Летом 2024 года российский полузащитник получил повреждение и в текущем сезоне вышел на поле лишь в 1-м матче. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится