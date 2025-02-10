"Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию. Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом. Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть?" - цитирует Голубина "Матч ТВ".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. Российский полузащитник в прошлом сезоне провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
Летом 2024 года российский полузащитник получил повреждение и в текущем сезоне вышел на поле лишь в 1-м матче. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.
Представитель Захаряна: у Арсена нет мыслей об аренде в Россию
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"