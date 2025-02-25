"Дали ему шанс – он им воспользовался. Молодец! Ходят же разговоры, что нужно уходить в аренду, мол, не рассчитывают на игрока. Смешно даже! Одно дело, если бы его на замену даже не выпускали, а он стабильно получает игровые минуты. Надо оставаться в клубе и трудиться дальше", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
23 февраля российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2024/25 с "Леганесем" забил на 12-й минуте гол, который оказался победным для команды из Сан-Себастьяна (она победила со счётом 3:0).
Для 21-летнего россиянина этот матч стал четвёртым официальным в текущем сезоне, а забитый гол - первым с марта 2024 года. Действующий контракт Захаряна с испанским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 года.
Мостовой дал совет Захаряну после гола, забитого им за "Реал Сосьедад"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на гол, который забил российский полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"