«Когда три месяца назад все кричали и призывали Захаряна уйти из Сосьедада, я говорил, что нужно подождать. Говорил, что у человека травма, он выздоровеет и будет играть, у него есть доверие. Я читал до этого высказывания о нем и было противно. Парню 21 год, он подписал хороший контракт на много лет в шикарный чемпионат и клуб. Пускай получает удовольствие, не надо нагнетать. Гол придает уверенности, у него все впереди. Ему главное сейчас разобраться с травмами. Там помогут. Молодость — это его преимущество», — заявил Мостовой «СЭ».
В текущем сезоне Захарян сыграл всего четыре матча за «Реал Сосьедад», проведя на поле в общей сложности 78 минут. За это время он смог забить один гол и отдать одну голевую передачу. Недавно ему наконец-то представилась возможность дебютировать в основном составе в текущем сезоне, однако уже в перерыве главный тренер был вынужден заменить российского полузащитника из-за нового повреждения.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 21-летнего игрока составляет 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Мостовой: Захаряну 21 год, пусть получает удовольствие, не надо нагнетать
Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
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