- Пока никакой информации, когда Арсен вернется на поле, нет. С "Манчестер Юнайтед" он точно завтра играть не будет. Он потихоньку тренируется, но когда вернется на поле — неизвестно... Арсен немного перегрузил бедро, был микро надрыв.
Атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян принял участие в матче 25-го тура Ла Лиги с "Леганесом" (3:0), впервые выйдя в этом сезоне в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна. 21-летний российский хавбек отличился забитым мячом и был заменен в перерыве из-за спазма в ноге. По итогам встречи болельщики признали Захаряна лучшим игроком матча.
В текущем сезоне россиянин из-за травм принял участие лишь в 4 играх за испанскую команду, в которых записал в свой актив 1+1 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
Агент:а: Захарян потихоньку тренируется, но когда вернется на поле - неизвестно
Представитель хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин поделился информацией о состоянии здоровья игрока.
Фото: Global Look Press