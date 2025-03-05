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Агент:а: Захарян потихоньку тренируется, но когда вернется на поле - неизвестно

Представитель хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин поделился информацией о состоянии здоровья игрока.
Фото: Global Look Press
- Пока никакой информации, когда Арсен вернется на поле, нет. С "Манчестер Юнайтед" он точно завтра играть не будет. Он потихоньку тренируется, но когда вернется на поле — неизвестно... Арсен немного перегрузил бедро, был микро надрыв.

Атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян принял участие в матче 25-го тура Ла Лиги с "Леганесом" (3:0), впервые выйдя в этом сезоне в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна. 21-летний российский хавбек отличился забитым мячом и был заменен в перерыве из-за спазма в ноге. По итогам встречи болельщики признали Захаряна лучшим игроком матча.

В текущем сезоне россиянин из-за травм принял участие лишь в 4 играх за испанскую команду, в которых записал в свой актив 1+1 по системе гол плюс пас.

Источник: "СЭ"

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