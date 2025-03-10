"Арсен сегодня тренировался с командой. Он может отправиться на тренировочный сбор команды в ближайшие дни в Манчестере и Мадриде", - приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".
В текущем сезоне Арсен Захарян провел за испанский "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 18 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 27-ми сыгранных туров "Реал Сосьедад" занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 34-мя набранными очками.
В "Реале Сосьедад" рассказали о восстановлении Арсена Захаряна после травмы
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"