Пресс-атташе "Реала Сосьедад": нет даже приблизительного представления, когда Захарян вернется

"На сегодняшний день у нас нет даже приблизительного представления, когда Арсен сможет вернуться к работе в общей группе", - цитирует представителя клуба "ВсеПроСпорт".
Напомним, ранее агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского атакующего полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал, что восстановление игрока после травмы проходит согласно установленному плану и в апреле он вернется к тренировкам.
23 февраля в игре чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0) 21-летний хавбек получил очередное повреждение и не вышел на второй тайм. Из-за травм Захарян принял участие лишь в 4 матчах текущего сезона.