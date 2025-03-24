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Пресс-атташе "Реала Сосьедад": нет даже приблизительного представления, когда Захарян вернется

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате не смог назвать сроки восстановления хавбека Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"На сегодняшний день у нас нет даже приблизительного представления, когда Арсен сможет вернуться к работе в общей группе", - цитирует представителя клуба "ВсеПроСпорт".

Напомним, ранее агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского атакующего полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал, что восстановление игрока после травмы проходит согласно установленному плану и в апреле он вернется к тренировкам.

23 февраля в игре чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0) 21-летний хавбек получил очередное повреждение и не вышел на второй тайм. Из-за травм Захарян принял участие лишь в 4 матчах текущего сезона.

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