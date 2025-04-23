«Он работает на поле, выполняет упражнения с высокой интенсивностью. Но ему еще только предстоит начать работу с командой, — цитирует пресс?службу «Реал Сосьедада» «Матч ТВ».
Напомним, что 21-летний вингер принял участие всего лишь в четырёх матчах текущего сезона, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Такой небольшое количество игр обусловлен тем, что в августе у Захаряна была диагностирована трещина в сухожилии, из-за чего он пропустил первые полгода. А в феврале у него начались проблемы с бедром.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.
Источник: Захарян приступил к индивидуальным тренировкам на поле
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян возобновил работу на поле после рецидива травмы.
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