Дом экс-вингера "МЮ" Антони в Испании ограбили во время матча ЛЧ с "Порту"

Вингер "Бетиса" Антони стал жертвой ограбления.

Фото: Getty Images

Дом крайнего нападающего "Бетиса" Антони был ограблен вечером 14 октября во время игры 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов протиу "Порту" (3:2). Об этом бразилец сообщил в социальных сетях.



Антони перебрался в Испанию в 2025 году, перейдя из английского "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне вингер провел 10 матчей за севильскую команду во всех турнирах и отметился 1 голевым пасом.

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