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Рафинья вернулся в общую группу "Барселоны" после травмы - источник

Рафинья вернулся к полноценной работе с "Барселоной" после двух пропущенных матчей.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Фабрицио Романо, бразильский нападающий провёл первую тренировку в общей группе после повреждения правого бедра. Из-за мышечного отёка Рафинья не сыграл против "Хетафе" в чемпионате Испании и с "Галатасараем" в Лиге чемпионов. Проблемы со здоровьем возникли у футболиста во время пребывания в сборной Бразилии. Вместе с ним к командным занятиям вернулся Френки де Йонг.

В нынешнем сезоне капитан "Барселоны" принял участие в восьми матчах, забил 12 голов и сделал три ассиста на партнёров.

После восьми туров каталонцы лидируют в Ла лиге с 24 очками. Следующий матч "Барселона" проведёт 17 октября в гостях против "Бетиса".

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