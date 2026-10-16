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Мадридский "Реал" требует отставки президента Ла Лиги

В мадридском "Реале" выпустили заявление, в котором требуют отставки президента чемпионата Испании Хавьера Тебаса.
Фото: Getty Images
Поводом стали слова Тебаса, сравнившего работу клубного телевидения "Реала" с методами пропаганды Йозефа Геббельса. Клуб также напомнил о бездействии главы в "деле Негрейры" и призвал к реформам судейства в Испании.

Хавьер Тебас работает в руководстве Ла Лиги с 2001 года: изначально он занимал должность вице-президента, а в 2013 году возглавил чемпионат. Помимо этого, он является вице-президентом в испанской футбольной федерации.

На данный момент мадридский "Реал" занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 очков в восьми встречах.

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