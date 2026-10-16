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"Реал" отказался отпускать форварда после решения Моуринью - источник

Жозе Моуринью дал понять руководству "Реала", что рассчитывает на Эндрика и не хочет отпускать нападающего в аренду.
Фото: Getty Images
В мадридском клубе поддержали позицию главного тренера и решили сохранить бразильца в команде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Интерес к 20-летнему форварду проявляли "Рома", "Милан" и "Астон Вилла". Эти клубы рассматривали возможность арендовать Эндрика, однако "Реал" от такого варианта отказался.

В нынешнем сезоне за "Реал" он сыграл дважды, отличившись голом и ассистом.

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