Елагин объяснил, почему Захарян не может закрепиться в составе "Реал Сосьедад"

Комментатор Александр Елагин в интервью Rusfootball.info высказался о трудностях Арсена Захаряна в Испании.

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"Ситуация в целом понятная — Арсен все время на травмах. Его таким и принимали в "Сосьедаде", когда он из " Динамо " переходил. Но ждали, что талантливый мальчик вырастет в мужчину", — заявил Елагин.

Елагин прокомментировал ситуацию Захаряна, который после выхода в стартовом составе и забитого мяча вновь оказался на скамейке запасных.Специалист подчеркнул, что чемпионат Испании предъявляет серьезные требования к игрокам, а в баскском клубе особенно ценят самоотдачу."Там жесткий, конкурентный чемпионат. Тем более баски, они всегда себе на уме, требуют "убиваться". Более конкретно на этот вопрос не отвечу", — добавил комментатор.