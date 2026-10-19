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Елагин объяснил, почему Захарян не может закрепиться в составе "Реал Сосьедад"

Комментатор Александр Елагин в интервью Rusfootball.info высказался о трудностях Арсена Захаряна в Испании.
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/?Getty Images
Елагин прокомментировал ситуацию Захаряна, который после выхода в стартовом составе и забитого мяча вновь оказался на скамейке запасных.

"Ситуация в целом понятная — Арсен все время на травмах. Его таким и принимали в "Сосьедаде", когда он из "Динамо" переходил. Но ждали, что талантливый мальчик вырастет в мужчину", — заявил Елагин.

Специалист подчеркнул, что чемпионат Испании предъявляет серьезные требования к игрокам, а в баскском клубе особенно ценят самоотдачу.

"Там жесткий, конкурентный чемпионат. Тем более баски, они всегда себе на уме, требуют "убиваться". Более конкретно на этот вопрос не отвечу", — добавил комментатор.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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