Елагин объяснил, почему Захарян не может закрепиться в составе "Реал Сосьедад"

"Ситуация в целом понятная — Арсен все время на травмах. Его таким и принимали в "Сосьедаде", когда он из "Динамо" переходил. Но ждали, что талантливый мальчик вырастет в мужчину", — заявил Елагин.
Специалист подчеркнул, что чемпионат Испании предъявляет серьезные требования к игрокам, а в баскском клубе особенно ценят самоотдачу.
"Там жесткий, конкурентный чемпионат. Тем более баски, они всегда себе на уме, требуют "убиваться". Более конкретно на этот вопрос не отвечу", — добавил комментатор.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info