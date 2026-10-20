В "Реале" выбрали нового главного тренера на замену Моуринью - источник

В мадридском "Реале" рассматривают вариант со сменой главного тренера.

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По данным журналиста Серхио Валентина, одним из возможных кандидатов на пост наставника команды является Дидье Дешам.



Источник утверждает, что руководство клуба не полностью удовлетворено игрой при Жозе Моуринью. При этом футболисты продолжают поддерживать португальского специалиста, а летом ему предоставили широкие полномочия при комплектовании состава.



После девяти туров "Реал" набрал 21 очко и занимает третье место в Ла лиге.



Дешам остаётся без работы с лета 2026 года после ухода из сборной Франции.