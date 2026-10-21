Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
2 - 2 2 2
СлавияЗавершен
Сабах
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
АЕК АфиныЗавершен
Штутгарт
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ливерпуль
4 - 3 4 3
ВильярреалЗавершен
Порту
0 - 1 0 1
ПСВЗавершен
ПСЖ
4 - 2 4 2
БарселонаЗавершен
Рома
4 - 0 4 0
СлованЗавершен
Наполи
4 - 3 4 3
Буде-ГлимтЗавершен

Мбаппе сделал громкое заявление о своём месте в мировом футболе

Килиан Мбаппе заявил, что действительно считает себя лучшим футболистом мира.
Фото: Getty Images
Нападающий "Реала" объяснил, что такая уверенность помогает ему сохранять максимальную мотивацию и не ставить себе ограничений.

- Когда я говорю так, это и потому, что я действительно так думаю. Кроме того, это моя мотивация. Нельзя выходить на поле и говорить себе, что другие могут сделать что-то лучше тебя. Это значит ставить для себя предел, барьер.

Я всегда стараюсь превзойти себя, говоря себе, что если кто-то и может это сделать, то это я, - цитирует Мбаппе Ataque Futbolero.

Мбаппе перешёл в "Реал" из "ПСЖ" летом 2024 года на правах свободного агента. Контракт с мадридским клубом действует до 2029 года. По оценке Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 180 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится