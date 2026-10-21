Мбаппе сделал громкое заявление о своём месте в мировом футболе

Килиан Мбаппе заявил, что действительно считает себя лучшим футболистом мира.

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Я всегда стараюсь превзойти себя, говоря себе, что если кто-то и может это сделать, то это я, - цитирует Мбаппе Ataque Futbolero.