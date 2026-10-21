Мбаппе сделал громкое заявление о своём месте в мировом футболе

- Когда я говорю так, это и потому, что я действительно так думаю. Кроме того, это моя мотивация. Нельзя выходить на поле и говорить себе, что другие могут сделать что-то лучше тебя. Это значит ставить для себя предел, барьер.
Я всегда стараюсь превзойти себя, говоря себе, что если кто-то и может это сделать, то это я, - цитирует Мбаппе Ataque Futbolero.
Мбаппе перешёл в "Реал" из "ПСЖ" летом 2024 года на правах свободного агента. Контракт с мадридским клубом действует до 2029 года. По оценке Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 180 млн евро.