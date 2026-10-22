"Барселона" из-за травмы потеряла полузащитника

По информации Sport, полузащитник выбыл примерно на месяц из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра.
Травму 28-летний испанец получил в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ", который каталонцы проиграли со счётом 2:4.
Из-за восстановления Ольмо пропустит несколько ближайших встреч команды. В их числе - матч 10-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".
В нынешнем сезоне хавбек провёл 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.
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