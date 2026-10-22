Причиной стали его резонансные заявления о работе клубного телевидения испанского гранда. Как сообщает AS, Высший совет по спорту Испании (CSD) направил обращение в Спортивный административный трибунал (TAD), потребовав разобраться в высказываниях Тебаса. Глава чемпионата Испании ранее сравнил информационные методы телевидения "Реала" с пропагандой Йозефа Геббельса.
Теперь трибуналу предстоит определить, противоречат ли слова функционера законодательству, которое запрещает публичные действия, наносящие ущерб достоинству спорта. В случае выявления нарушения Тебаса могут привлечь к дисциплинарной ответственности, вплоть до отстранения от занимаемой должности.
Президенту Ла Лиги Тебасу грозит отстранение после скандала с "Реалом"
Конфликт между мадридским "Реалом" и президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом может обернуться для футбольного функционера потерей должности.
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