Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" от The Athletic

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн занял первое место в голосовании The Athletic, посвящённом определению наиболее достойного претендента на "Золотой мяч" 2026 года.

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В опросе приняли участие 100 представителей футбольной индустрии со всего мира. Среди респондентов были действующие игроки, тренеры, спортивные директора, скауты, президенты клубов и другие руководители.



Третью позицию занял форвард мадридского " Английский форвард получил 1103 очка, опередив ближайшего конкурента Ламина Ямаля из "Барселоны", набравшего 991 балл.В опросе приняли участие 100 представителей футбольной индустрии со всего мира. Среди респондентов были действующие игроки, тренеры, спортивные директора, скауты, президенты клубов и другие руководители.Третью позицию занял форвард мадридского " Реала " Килиан Мбаппе с 728 очками. Следом расположились Майкл Олисе из "Баварии" (646) и Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами" (498).