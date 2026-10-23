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Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" от The Athletic

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн занял первое место в голосовании The Athletic, посвящённом определению наиболее достойного претендента на "Золотой мяч" 2026 года.
Фото: Getty Images
Английский форвард получил 1103 очка, опередив ближайшего конкурента Ламина Ямаля из "Барселоны", набравшего 991 балл.

В опросе приняли участие 100 представителей футбольной индустрии со всего мира. Среди респондентов были действующие игроки, тренеры, спортивные директора, скауты, президенты клубов и другие руководители.

Третью позицию занял форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе с 728 очками. Следом расположились Майкл Олисе из "Баварии" (646) и Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами" (498).

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