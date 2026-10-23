Вместо совместного перелёта с представителями клуба 19-летний испанец воспользуется арендованным частным самолётом.
Как сообщает Sport.es, футболиста в Лондоне будут сопровождать родственники и близкие друзья. Торжественное мероприятие состоится 26 октября.
В нынешнем сезоне испанец забил 10 мячей и отдал столько же голевых передач за 12 встреч во всех турнирах.
Ямаль арендовал частный самолёт для поездки на церемонию "Золотого мяча"
Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль решил самостоятельно организовать поездку на церемонию вручения "Золотого мяча" 2026 года.
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