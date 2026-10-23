Ямаль арендовал частный самолёт для поездки на церемонию "Золотого мяча"

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль решил самостоятельно организовать поездку на церемонию вручения "Золотого мяча" 2026 года.

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Вместо совместного перелёта с представителями клуба 19-летний испанец воспользуется арендованным частным самолётом.



Как сообщает Sport.es, футболиста в Лондоне будут сопровождать родственники и близкие друзья. Торжественное мероприятие состоится 26 октября.



В нынешнем сезоне испанец забил 10 мячей и отдал столько же голевых передач за 12 встреч во всех турнирах.