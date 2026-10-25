Эль класико состоится на стадионе "Камп Ноу" и начнётся в 23:00 по московскому времени. Каталонцы подходят к противостоянию в статусе лидера Ла Лиги, одержав девять побед в девяти стартовых турах. На счету "Барселоны" 27 очков, тогда как мадридский клуб занимает третье место с 21 баллом.
При этом каталонская команда выиграла шесть из семи последних официальных встреч с принципиальным соперником.
Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале "Матч ТВ". Кроме того, следить за событиями эль класико можно будет в текстовой трансляции на сайте Rusfootball.info.
"Барселона" - "Реал": где смотреть прямую трансляцию эль класико
Сегодня, 25 октября, "Барселона" и мадридский "Реал" встретятся в центральном матче 10-го тура чемпионата Испании.
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