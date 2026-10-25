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Куртуа пропустит Эль-Класико с "Барселоной"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа не сыграет в сегодняшнем Эль-Класико.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа не примет участия в матче против "Барселон", который состоится сегодня, 25 октября, из-за гриппа. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

В командной заявке бельгийца заменил 19-летний голкипер Илья Волошин. Также в заявке присутствует голкипер Андрей Лунин.

Эль-Класико пройдет в Барселоне на стадионе "Спотифай Камп Ноу" в рамках 10-го тура Ла Лиги. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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