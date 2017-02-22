Дмитрий Булыкин: ставка «Краснодара» на быстрый гол стала решающим фактором

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Андерлехта», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info пояснил что считает ставку «Краснодара» в Турции на игру от себя и быстрый гол решающим фактором в выходе российской команды в 1/8 финала- Результат хороший: конечно же все болели и ждали что у «Краснодара» получится. И команда выполнила задачу, пройдя «Фенербахче» в Лиге Европы.- Когда играешь в Турции, и садишься к своим воротам, понятное дело, что можно проиграть и притом очень крупно. То, что «Краснодар», вероятно, сделал ставку на быстрый гол им помогло. В принципе так и нужно было играть: стремиться забить на чужом поле, чтобы максимально осложнить для «Фенербахче» их задачу.- Естественно, что он хотел выиграть. Почему не получилось? Наверное потому что «Краснодар» в этом противостоянии смотрелся весьма неплохо. Хотя, у «Фенербахче» была неожиданно-плохая игра в этом противостоянии. Но, вполне может быть, и скорее всего так и есть: это заслуга «Краснодара», который хорошо себя показал.- Если честно, то я не знаю какой стиль он проповедовал при работе с «Фенербахче», поскольку особо не следил за этим. Но, думаю, после того как у Адвоката не получилось в Лиге Европы – к нему по этому поводу будут вопросы.- Во-первых мы не знаем, что там случилось. Вполне возможно были какие-то объективные причины. Во-вторых: в футболе сослагательное наклонение не имеет права на жизнь. Его не существует, и не должно существовать: мы не знаем, и не сможем знать «что было-бы если бы оно было по-другому».При этом я думаю, что несработавшая тактика Адвоката это по большому счёту заслуга «Краснодара». Они хорошо сыграли две прошедших игры. За счёт того, что не стали отстаивать во второй встрече счёт первого матча, а сразу пошли вперёд. Думаю, что это сыграло решающую роль в противостоянии.- Федор Смолов это лидер «Краснодара», и он должен показывать себя с лучшей стороны. Мне нравится что Смолов забивает. Самое главное – ему нужно почувствовать в себе уверенность. Чтобы он продолжал забивать дальше, помогать «Краснодару», а потом – уехал бы в один из топовых клубов Европы.По крайней мере это то, чего я ему желаю.- Он уже давно зарекомендовал себя как хороший футболист. И если у него и дальше будет всё получаться, он имеет хорошие шансы стать топовым футболистом.- Для начала он относительно недавно пришёл на эту должность. Изначально, думаю, его ставили как временную фигуру. Но он доказал, что может быть тренером такого перспективного клуба как «Краснодара». Он молодец, и я желаю ему только успехов в тренерской карьере. Будем надеяться, что помимо результата, к его команде придёт ещё и хорошая игра, которую он поставит в «Краснодаре».Уточню: имею в виду ту игру, которая очень нравится болельщикам.- На самом деле контакты у игроков везде высокие. Просто у некоторых они очень завышены. ПО этому поводу я всегда говорил что нам поможет бонусная европейская система. Когда ты получаешь за заслуги, за результат.Когда футболист получает среднюю зарплату, но при этом имеет бонусы за выступление в основном составе, за победы на поле, за выходы в следующие стадии турниров – он, естественно будет за это биться.Если же у человека итак большой контракт, то в большинстве случаев футболист успокаивается, и, соответственно, не показывает должного рвения ни на тренировках, ни в игре.Вот вам и всё объяснение.- Думаю как из клубов, так и из РФС. Тут обе стороны должны понимать: чересчур высокие контракты идут во вред футболу.В футбол должны играть голодные футболисты, и наши молодые ребята также должны как можно быстрее подходить к основному составу.Когда подобная стратегия заработает, думаю что мы увидим футболистов что бьются на поле за то, чтобы зарабатывать хорошие зарплаты и бонусы.