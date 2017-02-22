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Дмитрий Булыкин: ставка «Краснодара» на быстрый гол стала решающим фактором
Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Андерлехта», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info пояснил что считает ставку «Краснодара» в Турции на игру от себя и быстрый гол решающим фактором в выходе российской команды в 1/8 финала
- Как оцениваете прошедший матч? Насколько ожидаемый или нет исход?
- Результат хороший: конечно же все болели и ждали что у «Краснодара» получится. И команда выполнила задачу, пройдя «Фенербахче» в Лиге Европы.
- Высокий прессинг «Краснодара» в Турции и быстрый гол насколько были ожидаемы?
- Когда играешь в Турции, и садишься к своим воротам, понятное дело, что можно проиграть и притом очень крупно. То, что «Краснодар», вероятно, сделал ставку на быстрый гол им помогло. В принципе так и нужно было играть: стремиться забить на чужом поле, чтобы максимально осложнить для «Фенербахче» их задачу.
- В «Фенербахче» работает достаточно известный тренер. Понимаете ли вы чего пытался добиться от команды Дик Адвокат, и почему у него не получилось?
- Естественно, что он хотел выиграть. Почему не получилось? Наверное потому что «Краснодар» в этом противостоянии смотрелся весьма неплохо. Хотя, у «Фенербахче» была неожиданно-плохая игра в этом противостоянии. Но, вполне может быть, и скорее всего так и есть: это заслуга «Краснодара», который хорошо себя показал.
- Понимаете ли какой стиль игры пытается привить Адвокат в «Фенербахче»?
- Если честно, то я не знаю какой стиль он проповедовал при работе с «Фенербахче», поскольку особо не следил за этим. Но, думаю, после того как у Адвоката не получилось в Лиге Европы – к нему по этому поводу будут вопросы.
- В первом матче Нойштедтер серьёзно сковывал Смолова, но во второй встрече его на поле не было, и Фёдор сумел забить. Не было ли это ошибкой? Как оцениваете в общем игру Нойштедтера?
- Во-первых мы не знаем, что там случилось. Вполне возможно были какие-то объективные причины. Во-вторых: в футболе сослагательное наклонение не имеет права на жизнь. Его не существует, и не должно существовать: мы не знаем, и не сможем знать «что было-бы если бы оно было по-другому».
При этом я думаю, что несработавшая тактика Адвоката это по большому счёту заслуга «Краснодара». Они хорошо сыграли две прошедших игры. За счёт того, что не стали отстаивать во второй встрече счёт первого матча, а сразу пошли вперёд. Думаю, что это сыграло решающую роль в противостоянии.
- Что скажете о игре Смолова?
- Федор Смолов это лидер «Краснодара», и он должен показывать себя с лучшей стороны. Мне нравится что Смолов забивает. Самое главное – ему нужно почувствовать в себе уверенность. Чтобы он продолжал забивать дальше, помогать «Краснодару», а потом – уехал бы в один из топовых клубов Европы.
По крайней мере это то, чего я ему желаю.
- Как оцениваете Подберёзкина?
- Он уже давно зарекомендовал себя как хороший футболист. И если у него и дальше будет всё получаться, он имеет хорошие шансы стать топовым футболистом.
- Как оцениваете работу Шалимова? Ведь с его приходом поначалу далеко не всё в команде ладилось, но с другой стороны – при нём ничего важного команда не проиграла…
- Для начала он относительно недавно пришёл на эту должность. Изначально, думаю, его ставили как временную фигуру. Но он доказал, что может быть тренером такого перспективного клуба как «Краснодара». Он молодец, и я желаю ему только успехов в тренерской карьере. Будем надеяться, что помимо результата, к его команде придёт ещё и хорошая игра, которую он поставит в «Краснодаре».
Уточню: имею в виду ту игру, которая очень нравится болельщикам.
- Задам провокационный вопрос: если в общем оценивать российские команды в Еврокубках этого года, то получается интересная картина. «Спартак» вылетел в первом же раунде Лиги Европы, «Зенит» хоть и вышел из группы но серьёзно проиграл «Андерлехту». При этом обе команды имеют отличное финансирование, а игроки – крупные контракты.
«Краснодар» выступает успешнее «Зенита» и «Спартака», и также имеет стабильное финансирование, но при этом стремится, скажем так – не переплачивать.
А по-сути полунищий «Ростов» не только хорошо сыграл в групповой стадии Лиги Чемпионов, но и крупно обыграл «Спарту».
Чисто математически мы приходим к тому, что чем меньше современным игрокам платят – тем лучше они играют. Согласитесь или нет с таким выводом?
- На самом деле контакты у игроков везде высокие. Просто у некоторых они очень завышены. ПО этому поводу я всегда говорил что нам поможет бонусная европейская система. Когда ты получаешь за заслуги, за результат.
Когда футболист получает среднюю зарплату, но при этом имеет бонусы за выступление в основном составе, за победы на поле, за выходы в следующие стадии турниров – он, естественно будет за это биться.
Если же у человека итак большой контракт, то в большинстве случаев футболист успокаивается, и, соответственно, не показывает должного рвения ни на тренировках, ни в игре.
Вот вам и всё объяснение.
- Тогда ещё вопрос: с чьей стороны в первую очередь должна исходить данная инициатива? Это должны быть клубы, или, например от РФС?
- Думаю как из клубов, так и из РФС. Тут обе стороны должны понимать: чересчур высокие контракты идут во вред футболу.
В футбол должны играть голодные футболисты, и наши молодые ребята также должны как можно быстрее подходить к основному составу.
Когда подобная стратегия заработает, думаю что мы увидим футболистов что бьются на поле за то, чтобы зарабатывать хорошие зарплаты и бонусы.
- Как оцениваете прошедший матч? Насколько ожидаемый или нет исход?
- Результат хороший: конечно же все болели и ждали что у «Краснодара» получится. И команда выполнила задачу, пройдя «Фенербахче» в Лиге Европы.
- Высокий прессинг «Краснодара» в Турции и быстрый гол насколько были ожидаемы?
- Когда играешь в Турции, и садишься к своим воротам, понятное дело, что можно проиграть и притом очень крупно. То, что «Краснодар», вероятно, сделал ставку на быстрый гол им помогло. В принципе так и нужно было играть: стремиться забить на чужом поле, чтобы максимально осложнить для «Фенербахче» их задачу.
- В «Фенербахче» работает достаточно известный тренер. Понимаете ли вы чего пытался добиться от команды Дик Адвокат, и почему у него не получилось?
- Естественно, что он хотел выиграть. Почему не получилось? Наверное потому что «Краснодар» в этом противостоянии смотрелся весьма неплохо. Хотя, у «Фенербахче» была неожиданно-плохая игра в этом противостоянии. Но, вполне может быть, и скорее всего так и есть: это заслуга «Краснодара», который хорошо себя показал.
- Понимаете ли какой стиль игры пытается привить Адвокат в «Фенербахче»?
- Если честно, то я не знаю какой стиль он проповедовал при работе с «Фенербахче», поскольку особо не следил за этим. Но, думаю, после того как у Адвоката не получилось в Лиге Европы – к нему по этому поводу будут вопросы.
- В первом матче Нойштедтер серьёзно сковывал Смолова, но во второй встрече его на поле не было, и Фёдор сумел забить. Не было ли это ошибкой? Как оцениваете в общем игру Нойштедтера?
- Во-первых мы не знаем, что там случилось. Вполне возможно были какие-то объективные причины. Во-вторых: в футболе сослагательное наклонение не имеет права на жизнь. Его не существует, и не должно существовать: мы не знаем, и не сможем знать «что было-бы если бы оно было по-другому».
При этом я думаю, что несработавшая тактика Адвоката это по большому счёту заслуга «Краснодара». Они хорошо сыграли две прошедших игры. За счёт того, что не стали отстаивать во второй встрече счёт первого матча, а сразу пошли вперёд. Думаю, что это сыграло решающую роль в противостоянии.
- Что скажете о игре Смолова?
- Федор Смолов это лидер «Краснодара», и он должен показывать себя с лучшей стороны. Мне нравится что Смолов забивает. Самое главное – ему нужно почувствовать в себе уверенность. Чтобы он продолжал забивать дальше, помогать «Краснодару», а потом – уехал бы в один из топовых клубов Европы.
По крайней мере это то, чего я ему желаю.
- Как оцениваете Подберёзкина?
- Он уже давно зарекомендовал себя как хороший футболист. И если у него и дальше будет всё получаться, он имеет хорошие шансы стать топовым футболистом.
- Как оцениваете работу Шалимова? Ведь с его приходом поначалу далеко не всё в команде ладилось, но с другой стороны – при нём ничего важного команда не проиграла…
- Для начала он относительно недавно пришёл на эту должность. Изначально, думаю, его ставили как временную фигуру. Но он доказал, что может быть тренером такого перспективного клуба как «Краснодара». Он молодец, и я желаю ему только успехов в тренерской карьере. Будем надеяться, что помимо результата, к его команде придёт ещё и хорошая игра, которую он поставит в «Краснодаре».
Уточню: имею в виду ту игру, которая очень нравится болельщикам.
- Задам провокационный вопрос: если в общем оценивать российские команды в Еврокубках этого года, то получается интересная картина. «Спартак» вылетел в первом же раунде Лиги Европы, «Зенит» хоть и вышел из группы но серьёзно проиграл «Андерлехту». При этом обе команды имеют отличное финансирование, а игроки – крупные контракты.
«Краснодар» выступает успешнее «Зенита» и «Спартака», и также имеет стабильное финансирование, но при этом стремится, скажем так – не переплачивать.
А по-сути полунищий «Ростов» не только хорошо сыграл в групповой стадии Лиги Чемпионов, но и крупно обыграл «Спарту».
Чисто математически мы приходим к тому, что чем меньше современным игрокам платят – тем лучше они играют. Согласитесь или нет с таким выводом?
- На самом деле контакты у игроков везде высокие. Просто у некоторых они очень завышены. ПО этому поводу я всегда говорил что нам поможет бонусная европейская система. Когда ты получаешь за заслуги, за результат.
Когда футболист получает среднюю зарплату, но при этом имеет бонусы за выступление в основном составе, за победы на поле, за выходы в следующие стадии турниров – он, естественно будет за это биться.
Если же у человека итак большой контракт, то в большинстве случаев футболист успокаивается, и, соответственно, не показывает должного рвения ни на тренировках, ни в игре.
Вот вам и всё объяснение.
- Тогда ещё вопрос: с чьей стороны в первую очередь должна исходить данная инициатива? Это должны быть клубы, или, например от РФС?
- Думаю как из клубов, так и из РФС. Тут обе стороны должны понимать: чересчур высокие контракты идут во вред футболу.
В футбол должны играть голодные футболисты, и наши молодые ребята также должны как можно быстрее подходить к основному составу.
Когда подобная стратегия заработает, думаю что мы увидим футболистов что бьются на поле за то, чтобы зарабатывать хорошие зарплаты и бонусы.
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