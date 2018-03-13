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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Селюк: Манчини хотел пригласить Яя Туре в "Зенит", но в клубе не дали
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини хотел пригласить его клиента, полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре в клуб из Санкт-Петербурга, но в клубе от этой идеи отказались.
"Роберто Манчини хотел пригласить в "Зенит" Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Нобоа лучше. До него Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил о том, что хотел, чтобы в команду пришел Туре. А "Зениту" сейчас просто необходим системообразующий игрок.
Вот недавно он выходил в Лиге чемпионов против "Базеля". Тот матч ничего не значил, и в составе было много молодежи. При этом за игру Туре сделал 120 передач. Потому играли по принципу "если не знаешь, что делать, отдай Яя", и он уже организует атаку. Такой игрок, как он, выкладывал бы передачи Кокорину, Дриусси, Заболотному и остальным так, что они бы забили намного больше. И капитализация команды увеличилась бы.
Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать. Туре – футболист высочайшего калибра, который выиграл в своей жизни все, что только возможно. Можно спросить у того же Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут", - цитирует Селюка "Советский спорт".
"Роберто Манчини хотел пригласить в "Зенит" Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Нобоа лучше. До него Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил о том, что хотел, чтобы в команду пришел Туре. А "Зениту" сейчас просто необходим системообразующий игрок.
Вот недавно он выходил в Лиге чемпионов против "Базеля". Тот матч ничего не значил, и в составе было много молодежи. При этом за игру Туре сделал 120 передач. Потому играли по принципу "если не знаешь, что делать, отдай Яя", и он уже организует атаку. Такой игрок, как он, выкладывал бы передачи Кокорину, Дриусси, Заболотному и остальным так, что они бы забили намного больше. И капитализация команды увеличилась бы.
Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать. Туре – футболист высочайшего калибра, который выиграл в своей жизни все, что только возможно. Можно спросить у того же Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут", - цитирует Селюка "Советский спорт".
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