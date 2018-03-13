Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Дмитрий Селюк: Манчини хотел пригласить Яя Туре в "Зенит", но в клубе не дали

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини хотел пригласить его клиента, полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре в клуб из Санкт-Петербурга, но в клубе от этой идеи отказались.

"Роберто Манчини хотел пригласить в "Зенит" Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Нобоа лучше. До него Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил о том, что хотел, чтобы в команду пришел Туре. А "Зениту" сейчас просто необходим системообразующий игрок.

Вот недавно он выходил в Лиге чемпионов против "Базеля". Тот матч ничего не значил, и в составе было много молодежи. При этом за игру Туре сделал 120 передач. Потому играли по принципу "если не знаешь, что делать, отдай Яя", и он уже организует атаку. Такой игрок, как он, выкладывал бы передачи Кокорину, Дриусси, Заболотному и остальным так, что они бы забили намного больше. И капитализация команды увеличилась бы.

Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать. Туре – футболист высочайшего калибра, который выиграл в своей жизни все, что только возможно. Можно спросить у того же Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут", - цитирует Селюка "Советский спорт".
Теги: Селюк Манчини Зенит Туре
Сегодня, 22:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
18
(1)
№18 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 23:42) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Clover
Цитата: robinzen
не расисты, в белые люди))

особенно плаксивый цыган, Хульк с Векселем и прочие штопаные РондОны.
Не расисты, а дебилы, как правильно заметил Широков

Халк и Рондон не негры, а индейцы. Витсель тоже на негра не тянет. А туре не нужен просто потому, что он нытик и плакса. Расистов нужно игнорить, а потакать им своим нытьем
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: Clover (Сегодня, 23:35) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: robinzen
не расисты, в белые люди))

особенно плаксивый цыган, Хульк с Векселем и прочие штопаные РондОны.
Не расисты, а дебилы, как правильно заметил Широков


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
зачем нам престарелый негр?


не важно, что Яя - преклонных годов,
не самое главное это..
Вираж встал бы на уши только за то,
что он- не арийского цвета.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 23:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Анжи»
Цитата: Skyline
и правильно сделали. зачем он тут нужен? свой пик он уже прошел. пользы от него не было бы

Почему? В нашей лиге он бы еще побегал
Регистрация: 19.03.2013 [жалоба]
№14 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 23:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Манчини хотел пригласить ЯЯ Туре в Зенит, но... расисты заблокировали этот трансфер

не расисты, в белые люди))


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:12) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Андрей Зайцев
Потому что долбаёбы,вот и не дали.


Подписывать негра на один год реальной помощи не рационально . Хотя сейчас кажется иначе.Но все равно не факт что помог бы, другой климат.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Clover (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (4)

Слишком светлый и не индеец. Да и в Китай его уже не продашь даже за полцены


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 23:09) #
  • 0
  •  (2)
online

Потому что долбаёбы,вот и не дали.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (1)

Яя, зер гут. Он в МанСити играет сейчас?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 22:58) #
  • -1
  •  (5)

зачем нам престарелый негр?


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:55) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
и правильно сделали. зачем он тут нужен? свой пик он уже прошел. пользы от него не было бы


--------------------
Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 22:55) #
  • -3
  •  (5)

Ему никто не даст! smile Даже бомжиха Зинка


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Уже совсем не знает куда яя пристроить, в спартак там такие все.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:54) #
  • 0
  •  (4)
online

Манчини хотел пригласить ЯЯ Туре в Зенит, но... расисты заблокировали этот трансфер
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:53) #
  • 0
  •  (2)

А зачем он нужен в таком возрасте в команде? Он медленный очень и старый уже. Ради чего его приглашать?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Михаил Пономарёв (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (2)
online

вот как он достал со своим Туре уже!!! как там у классика было (с) какая отвратительная рожа!!!
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:46) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Роберто Манчини хотел пригласить в "Зенит" Яя Туре, но в клубе не дали

чего не дали?на каком языке он изъясняется? на черном?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:45) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Селюк опять со своей негриллой вылез...


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.