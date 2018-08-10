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«Зенит» опозорился в Минске. Почему это хорошо
Нет, не потому что автор мясной или просто рад поражению питерцев. Вполне возможно, Лодыгина в конце сезона будут вспоминать как спартаковцы Ивана Тричковски весной 2016-го.
Отличный урок для начинающего тренера
Сергей Семак повидал в футболе, наверное, всё. Но как показывает практика, одно дело видеть, а другое – решать. Возможно, Семак уже сталкивался с наказанием за прохладное отношение к матчу и сопернику, за резервный состав, но никогда не получал такого жестокого урока, который мог бы запомниться на всю жизнь.
Первая ошибка Семака – месседж игрокам, что матч не самый важный, а соперник – не самый сильный. Если ты решил дать кому-то отдохнуть и пожертвовать каким-то матчем, то жертвовать стоит тем, где ты можешь потерять 3 очка, а не вылететь из турнира. У нас, напротив, общепринято жертвовать кубком России, но Лига Европы всё-таки ещё не опустилась до такого плинтуса в восприятии наших клубов.
Вторая – слом структуры игры команды, которая только начинает формироваться. Семак сломал то, что ещё даже не построено. Роберто Манчини после победы на выезде выпустил на матч с «Бней-Иегудой» резервный состав и чуть не поплатился. Если Семак понял, что Дзюбе прямо-таки необходим отдых после тяжёлой озвучки Яндекс.Навигатора, то можно было выпустить в старте дублирующего его Заболотного. Если «Зенит» уже начал привыкать к игре с двумя диспетчерами, то можно было оставить в составе хотя бы одного, тем более что Нобоа в Минск всё же приехал, но на поле даже в кризисной ситуации почему-то не вышел.
В-третьих, Сергей Богданович доверился футболистам, которые не были готовы к игре, не были настроены на неё. Или не сумел настроить. Ответственность за футболистов, вышедших на поле, в любом случае несёт тренер. И в следующий раз Семак хорошенько подумает, прежде чем выпускать кого-то из опозорившихся в Минске или уделит им дополнительное внимание, необходимое для хорошего выступления.
Площадка для оргвыводов
Все в курсе, что в «Зените» перебор игроков. Но эту ситуацию не назвать шилом, которое не даёт руководству спокойно сидеть на месте. Сергей Богданович знакомится с игроками. Игроки пригодятся из-за игры на 3 фронта.
Всё, об этом пора забыть. Даже если «Зенит» каким-то неимоверным образом пройдёт дальше, уже понятно, что большого толку от двух составов нет. В Football Manager, где ты видишь список с фамилиями и процентами кондиций игроков – это здорово. В жизни не всегда так. К чему неопределённость по основе привела Луческу и Манчини?
Вчерашние «герои» не помогут тебе в важный момент со скамейки. Возможность ротации сама по себе смотрится благом по ходу длинного сезона, но вчера мы увидели, что бывают совсем разные её формы и последствия. Смысл держать человека на скамейке, если он выходит и подводит?
Вряд ли «Зенит» раскидал бы всех лишних, не случись этого разгрома. Оправдали бы наличие Лигой Европы, которая действительно отнимает много сил. Но держать туристов только для того, чтобы Дзюба посидел и отдохнул… Лучше уж выпустить молодёжь, которая по крайней мере не будет портить атмосферу в раздевалке и считать, что должна играть в основе, а ноунейм-тренеришка (для аргентинцев) не ставит в состав.
Думаю, руководство «Зенита» убедилось, что тратить деньги на весь этот табор не имеет смысла. Для чемпионата России и кубка, из которого наши гранды в основном вылетают в таком же стиле, он не нужен. Так что с торгов по Лаксальту клубу пора переключаться на распихивание скамеечников по новым местам работы. У Семака было время и был прекрасный матч в Минске, чтобы понять, с кем не по пути.
«Зениту» не нужна Лига Европы. Это безвыигрышный турнир
Естественно, сторонников теории заговора о «сливе» турнира хватает. Не думаю, что «Зенит» самоустранился из турнира, но раз уж так произошло, стоит задаться вопросом об этом самом турнире.
Да, это жёсткий позор. Но не случись его, неужели мы не знаем, чем всё закончилось бы? Не позором, но всё равно разочарованием. От отданных сил и неполученной отдачи. Плавали, знаем.
Просто выходить в плей-офф Лиги Европы «Зениту» давно неинтересно. Это давно не вызывает проблем, а дальше-то что? При Манчини после 5 побед в 6 матчах группового этапа сине-бело-голубые прошли «Селтик», но уступили «Лейпцигу» в 1/8 финала, да ещё и схлопотали дисквалификацию стадиона на ответный матч с Минском. При Луческу снова 5 побед в 6 матчах группового этапа и обиднейший вылет от «Андерлехта» в 1/16 финала, после которого всё пошло наперекосяк.
Оправдаются приложенные усилия только в случае выхода в полуфинал Лиги Европы. Вы вот до сих пор вспоминаете четвертьфиналы с «Севильей»? Вряд ли. А способен ли «Зенит» на такой далёкий поход? Заявлять об амбициях выиграть турнир можно каждый год, но «Зенит» не стал сильнее по сравнению с командами Луческу и Манчини. За место на правом фланге тут конкурируют и не убеждают Мак с Ригони, Халк остался в прошлом. Ситуацию в центре поля пытается контролировать не призёр чемпионата мира Витсель, а Нобоа, который хорошо играл в футбол только у одного тренера.
Так что Лига Европы безвыигрышный турнир для «Зенита». Добиться чего-то нового команда вряд ли способна, а блестящие групповые этапы не спасли Луческу с Манчини от отставки и обструкции. «Зенит» понёс серьёзные имиджевые потери, натурально опозорился, но после вылета из Лиги Европы сезон явно не потерян. Скорее наоборот.
По проторенной дорожке к чемпионству?
«Зенит» каждый год называют главным фаворитом чемпионата России, но питерцы всё никак не угадают с тренером и новичками. В итоге осенью всё летит в трубу: пока «Спартак» и «Локомотив» создают отрывы, сине-бело-голубые добывают бесполезные победы в Лиге Европы и буксуют в чемпионате, а весной готовятся к возобновлению Лиги Европы, вылетают из неё и ничего не могут сделать в премьер-лиге.
Прошлый сезон порадовал тем, что наиболее успешные команды продвинулись в еврокубках далеко – тактика «сконцентрироваться на чемпионате» результата не давала. «Краснодар», несмотря на летний вылет, снова ничего не добился. Чемпион «Локомотив» дошёл до «Атлетико», а ЦСКА – ещё дальше, до четвертьфинала.
Но из истории никуда не денешь и обратные примеры, которым может последовать «Зенит». Конечно, это чемпионский «Спартак». Конечно, это ЦСКА 12/13, вылетевший в квалификации от АИКа. Предыдущие чемпионаты выигрывали команды, делавшие себе отрыв к зиме. Пока «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и, наверное, «Спартак», будут проводить по 6 матчей в еврокубках, «Зенит» сможет попробовать создать этот задел. И весной не форсировать подготовку к еврокубкам – тому же ЦСКА Слуцкого четвёртые места в Лиге чемпионов помогали брать титулы.
Но биться надо до последнего
Что бы это ни дало в будущем, произошедшее с «Зенитом» в Минске – ужас, за который надо отмазываться. В матче двух профессиональных команд, играющих в еврокубках, «на заказ» выиграть в 4 мяча, да ещё и «всухую», почти невозможно. Как правило, разгромы в таких играх довольно случайны и происходят, когда одна команда раскрывается в надеждах отыграться или просто сыпется. «Динамо» с огромным заделом никуда не побежит и не посыплется, даже если пропустит парочку мячей в первом тайме. Сергей Гуренко должен поставить надёжный автобус – это сейчас умеют более-менее все, кроме «Спартака».
«Зениту» придётся обходиться ещё и без поддержки зрителей, которые могли бы усилить давление на соперника в переломный момент. Но игроки команды в Минске опозорили страну, город, клуб и себя самих. Настроили против себя огромную армию любителей футбола, болеющих за все наши клубы в Европе. Поэтому хотя бы неплохую попытку камбэка они, прежде чем сосредоточатся на благах, перечисленных ранее, предпринять обязаны.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», РИА Новости/Антон Денисов
Отличный урок для начинающего тренера
Сергей Семак повидал в футболе, наверное, всё. Но как показывает практика, одно дело видеть, а другое – решать. Возможно, Семак уже сталкивался с наказанием за прохладное отношение к матчу и сопернику, за резервный состав, но никогда не получал такого жестокого урока, который мог бы запомниться на всю жизнь.
Первая ошибка Семака – месседж игрокам, что матч не самый важный, а соперник – не самый сильный. Если ты решил дать кому-то отдохнуть и пожертвовать каким-то матчем, то жертвовать стоит тем, где ты можешь потерять 3 очка, а не вылететь из турнира. У нас, напротив, общепринято жертвовать кубком России, но Лига Европы всё-таки ещё не опустилась до такого плинтуса в восприятии наших клубов.
Вторая – слом структуры игры команды, которая только начинает формироваться. Семак сломал то, что ещё даже не построено. Роберто Манчини после победы на выезде выпустил на матч с «Бней-Иегудой» резервный состав и чуть не поплатился. Если Семак понял, что Дзюбе прямо-таки необходим отдых после тяжёлой озвучки Яндекс.Навигатора, то можно было выпустить в старте дублирующего его Заболотного. Если «Зенит» уже начал привыкать к игре с двумя диспетчерами, то можно было оставить в составе хотя бы одного, тем более что Нобоа в Минск всё же приехал, но на поле даже в кризисной ситуации почему-то не вышел.
В-третьих, Сергей Богданович доверился футболистам, которые не были готовы к игре, не были настроены на неё. Или не сумел настроить. Ответственность за футболистов, вышедших на поле, в любом случае несёт тренер. И в следующий раз Семак хорошенько подумает, прежде чем выпускать кого-то из опозорившихся в Минске или уделит им дополнительное внимание, необходимое для хорошего выступления.
Площадка для оргвыводов
Все в курсе, что в «Зените» перебор игроков. Но эту ситуацию не назвать шилом, которое не даёт руководству спокойно сидеть на месте. Сергей Богданович знакомится с игроками. Игроки пригодятся из-за игры на 3 фронта.
Всё, об этом пора забыть. Даже если «Зенит» каким-то неимоверным образом пройдёт дальше, уже понятно, что большого толку от двух составов нет. В Football Manager, где ты видишь список с фамилиями и процентами кондиций игроков – это здорово. В жизни не всегда так. К чему неопределённость по основе привела Луческу и Манчини?
Вчерашние «герои» не помогут тебе в важный момент со скамейки. Возможность ротации сама по себе смотрится благом по ходу длинного сезона, но вчера мы увидели, что бывают совсем разные её формы и последствия. Смысл держать человека на скамейке, если он выходит и подводит?
Вряд ли «Зенит» раскидал бы всех лишних, не случись этого разгрома. Оправдали бы наличие Лигой Европы, которая действительно отнимает много сил. Но держать туристов только для того, чтобы Дзюба посидел и отдохнул… Лучше уж выпустить молодёжь, которая по крайней мере не будет портить атмосферу в раздевалке и считать, что должна играть в основе, а ноунейм-тренеришка (для аргентинцев) не ставит в состав.
Думаю, руководство «Зенита» убедилось, что тратить деньги на весь этот табор не имеет смысла. Для чемпионата России и кубка, из которого наши гранды в основном вылетают в таком же стиле, он не нужен. Так что с торгов по Лаксальту клубу пора переключаться на распихивание скамеечников по новым местам работы. У Семака было время и был прекрасный матч в Минске, чтобы понять, с кем не по пути.
«Зениту» не нужна Лига Европы. Это безвыигрышный турнир
Естественно, сторонников теории заговора о «сливе» турнира хватает. Не думаю, что «Зенит» самоустранился из турнира, но раз уж так произошло, стоит задаться вопросом об этом самом турнире.
Да, это жёсткий позор. Но не случись его, неужели мы не знаем, чем всё закончилось бы? Не позором, но всё равно разочарованием. От отданных сил и неполученной отдачи. Плавали, знаем.
Просто выходить в плей-офф Лиги Европы «Зениту» давно неинтересно. Это давно не вызывает проблем, а дальше-то что? При Манчини после 5 побед в 6 матчах группового этапа сине-бело-голубые прошли «Селтик», но уступили «Лейпцигу» в 1/8 финала, да ещё и схлопотали дисквалификацию стадиона на ответный матч с Минском. При Луческу снова 5 побед в 6 матчах группового этапа и обиднейший вылет от «Андерлехта» в 1/16 финала, после которого всё пошло наперекосяк.
Оправдаются приложенные усилия только в случае выхода в полуфинал Лиги Европы. Вы вот до сих пор вспоминаете четвертьфиналы с «Севильей»? Вряд ли. А способен ли «Зенит» на такой далёкий поход? Заявлять об амбициях выиграть турнир можно каждый год, но «Зенит» не стал сильнее по сравнению с командами Луческу и Манчини. За место на правом фланге тут конкурируют и не убеждают Мак с Ригони, Халк остался в прошлом. Ситуацию в центре поля пытается контролировать не призёр чемпионата мира Витсель, а Нобоа, который хорошо играл в футбол только у одного тренера.
Так что Лига Европы безвыигрышный турнир для «Зенита». Добиться чего-то нового команда вряд ли способна, а блестящие групповые этапы не спасли Луческу с Манчини от отставки и обструкции. «Зенит» понёс серьёзные имиджевые потери, натурально опозорился, но после вылета из Лиги Европы сезон явно не потерян. Скорее наоборот.
По проторенной дорожке к чемпионству?
«Зенит» каждый год называют главным фаворитом чемпионата России, но питерцы всё никак не угадают с тренером и новичками. В итоге осенью всё летит в трубу: пока «Спартак» и «Локомотив» создают отрывы, сине-бело-голубые добывают бесполезные победы в Лиге Европы и буксуют в чемпионате, а весной готовятся к возобновлению Лиги Европы, вылетают из неё и ничего не могут сделать в премьер-лиге.
Прошлый сезон порадовал тем, что наиболее успешные команды продвинулись в еврокубках далеко – тактика «сконцентрироваться на чемпионате» результата не давала. «Краснодар», несмотря на летний вылет, снова ничего не добился. Чемпион «Локомотив» дошёл до «Атлетико», а ЦСКА – ещё дальше, до четвертьфинала.
Но из истории никуда не денешь и обратные примеры, которым может последовать «Зенит». Конечно, это чемпионский «Спартак». Конечно, это ЦСКА 12/13, вылетевший в квалификации от АИКа. Предыдущие чемпионаты выигрывали команды, делавшие себе отрыв к зиме. Пока «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и, наверное, «Спартак», будут проводить по 6 матчей в еврокубках, «Зенит» сможет попробовать создать этот задел. И весной не форсировать подготовку к еврокубкам – тому же ЦСКА Слуцкого четвёртые места в Лиге чемпионов помогали брать титулы.
Но биться надо до последнего
Что бы это ни дало в будущем, произошедшее с «Зенитом» в Минске – ужас, за который надо отмазываться. В матче двух профессиональных команд, играющих в еврокубках, «на заказ» выиграть в 4 мяча, да ещё и «всухую», почти невозможно. Как правило, разгромы в таких играх довольно случайны и происходят, когда одна команда раскрывается в надеждах отыграться или просто сыпется. «Динамо» с огромным заделом никуда не побежит и не посыплется, даже если пропустит парочку мячей в первом тайме. Сергей Гуренко должен поставить надёжный автобус – это сейчас умеют более-менее все, кроме «Спартака».
«Зениту» придётся обходиться ещё и без поддержки зрителей, которые могли бы усилить давление на соперника в переломный момент. Но игроки команды в Минске опозорили страну, город, клуб и себя самих. Настроили против себя огромную армию любителей футбола, болеющих за все наши клубы в Европе. Поэтому хотя бы неплохую попытку камбэка они, прежде чем сосредоточатся на благах, перечисленных ранее, предпринять обязаны.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», РИА Новости/Антон Денисов
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