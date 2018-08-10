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"Зенит" теперь станет чемпионом?



 

«Зенит» опозорился в Минске. Почему это хорошо

Нет, не потому что автор мясной или просто рад поражению питерцев. Вполне возможно, Лодыгина в конце сезона будут вспоминать как спартаковцы Ивана Тричковски весной 2016-го.



Отличный урок для начинающего тренера

Сергей Семак повидал в футболе, наверное, всё. Но как показывает практика, одно дело видеть, а другое – решать. Возможно, Семак уже сталкивался с наказанием за прохладное отношение к матчу и сопернику, за резервный состав, но никогда не получал такого жестокого урока, который мог бы запомниться на всю жизнь.

Первая ошибка Семака – месседж игрокам, что матч не самый важный, а соперник – не самый сильный. Если ты решил дать кому-то отдохнуть и пожертвовать каким-то матчем, то жертвовать стоит тем, где ты можешь потерять 3 очка, а не вылететь из турнира. У нас, напротив, общепринято жертвовать кубком России, но Лига Европы всё-таки ещё не опустилась до такого плинтуса в восприятии наших клубов.

Вторая – слом структуры игры команды, которая только начинает формироваться. Семак сломал то, что ещё даже не построено. Роберто Манчини после победы на выезде выпустил на матч с «Бней-Иегудой» резервный состав и чуть не поплатился. Если Семак понял, что Дзюбе прямо-таки необходим отдых после тяжёлой озвучки Яндекс.Навигатора, то можно было выпустить в старте дублирующего его Заболотного. Если «Зенит» уже начал привыкать к игре с двумя диспетчерами, то можно было оставить в составе хотя бы одного, тем более что Нобоа в Минск всё же приехал, но на поле даже в кризисной ситуации почему-то не вышел.

В-третьих, Сергей Богданович доверился футболистам, которые не были готовы к игре, не были настроены на неё. Или не сумел настроить. Ответственность за футболистов, вышедших на поле, в любом случае несёт тренер. И в следующий раз Семак хорошенько подумает, прежде чем выпускать кого-то из опозорившихся в Минске или уделит им дополнительное внимание, необходимое для хорошего выступления.



Площадка для оргвыводов

Все в курсе, что в «Зените» перебор игроков. Но эту ситуацию не назвать шилом, которое не даёт руководству спокойно сидеть на месте. Сергей Богданович знакомится с игроками. Игроки пригодятся из-за игры на 3 фронта.

Всё, об этом пора забыть. Даже если «Зенит» каким-то неимоверным образом пройдёт дальше, уже понятно, что большого толку от двух составов нет. В Football Manager, где ты видишь список с фамилиями и процентами кондиций игроков – это здорово. В жизни не всегда так. К чему неопределённость по основе привела Луческу и Манчини?

Вчерашние «герои» не помогут тебе в важный момент со скамейки. Возможность ротации сама по себе смотрится благом по ходу длинного сезона, но вчера мы увидели, что бывают совсем разные её формы и последствия. Смысл держать человека на скамейке, если он выходит и подводит?

Вряд ли «Зенит» раскидал бы всех лишних, не случись этого разгрома. Оправдали бы наличие Лигой Европы, которая действительно отнимает много сил. Но держать туристов только для того, чтобы Дзюба посидел и отдохнул… Лучше уж выпустить молодёжь, которая по крайней мере не будет портить атмосферу в раздевалке и считать, что должна играть в основе, а ноунейм-тренеришка (для аргентинцев) не ставит в состав.

Думаю, руководство «Зенита» убедилось, что тратить деньги на весь этот табор не имеет смысла. Для чемпионата России и кубка, из которого наши гранды в основном вылетают в таком же стиле, он не нужен. Так что с торгов по Лаксальту клубу пора переключаться на распихивание скамеечников по новым местам работы. У Семака было время и был прекрасный матч в Минске, чтобы понять, с кем не по пути.



«Зениту» не нужна Лига Европы. Это безвыигрышный турнир

Естественно, сторонников теории заговора о «сливе» турнира хватает. Не думаю, что «Зенит» самоустранился из турнира, но раз уж так произошло, стоит задаться вопросом об этом самом турнире.

Да, это жёсткий позор. Но не случись его, неужели мы не знаем, чем всё закончилось бы? Не позором, но всё равно разочарованием. От отданных сил и неполученной отдачи. Плавали, знаем.

Просто выходить в плей-офф Лиги Европы «Зениту» давно неинтересно. Это давно не вызывает проблем, а дальше-то что? При Манчини после 5 побед в 6 матчах группового этапа сине-бело-голубые прошли «Селтик», но уступили «Лейпцигу» в 1/8 финала, да ещё и схлопотали дисквалификацию стадиона на ответный матч с Минском. При Луческу снова 5 побед в 6 матчах группового этапа и обиднейший вылет от «Андерлехта» в 1/16 финала, после которого всё пошло наперекосяк.

Оправдаются приложенные усилия только в случае выхода в полуфинал Лиги Европы. Вы вот до сих пор вспоминаете четвертьфиналы с «Севильей»? Вряд ли. А способен ли «Зенит» на такой далёкий поход? Заявлять об амбициях выиграть турнир можно каждый год, но «Зенит» не стал сильнее по сравнению с командами Луческу и Манчини. За место на правом фланге тут конкурируют и не убеждают Мак с Ригони, Халк остался в прошлом. Ситуацию в центре поля пытается контролировать не призёр чемпионата мира Витсель, а Нобоа, который хорошо играл в футбол только у одного тренера.

Так что Лига Европы безвыигрышный турнир для «Зенита». Добиться чего-то нового команда вряд ли способна, а блестящие групповые этапы не спасли Луческу с Манчини от отставки и обструкции. «Зенит» понёс серьёзные имиджевые потери, натурально опозорился, но после вылета из Лиги Европы сезон явно не потерян. Скорее наоборот.

По проторенной дорожке к чемпионству?

«Зенит» каждый год называют главным фаворитом чемпионата России, но питерцы всё никак не угадают с тренером и новичками. В итоге осенью всё летит в трубу: пока «Спартак» и «Локомотив» создают отрывы, сине-бело-голубые добывают бесполезные победы в Лиге Европы и буксуют в чемпионате, а весной готовятся к возобновлению Лиги Европы, вылетают из неё и ничего не могут сделать в премьер-лиге.

Прошлый сезон порадовал тем, что наиболее успешные команды продвинулись в еврокубках далеко – тактика «сконцентрироваться на чемпионате» результата не давала. «Краснодар», несмотря на летний вылет, снова ничего не добился. Чемпион «Локомотив» дошёл до «Атлетико», а ЦСКА – ещё дальше, до четвертьфинала.



Но из истории никуда не денешь и обратные примеры, которым может последовать «Зенит». Конечно, это чемпионский «Спартак». Конечно, это ЦСКА 12/13, вылетевший в квалификации от АИКа. Предыдущие чемпионаты выигрывали команды, делавшие себе отрыв к зиме. Пока «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и, наверное, «Спартак», будут проводить по 6 матчей в еврокубках, «Зенит» сможет попробовать создать этот задел. И весной не форсировать подготовку к еврокубкам – тому же ЦСКА Слуцкого четвёртые места в Лиге чемпионов помогали брать титулы.

Но биться надо до последнего

Что бы это ни дало в будущем, произошедшее с «Зенитом» в Минске – ужас, за который надо отмазываться. В матче двух профессиональных команд, играющих в еврокубках, «на заказ» выиграть в 4 мяча, да ещё и «всухую», почти невозможно. Как правило, разгромы в таких играх довольно случайны и происходят, когда одна команда раскрывается в надеждах отыграться или просто сыпется. «Динамо» с огромным заделом никуда не побежит и не посыплется, даже если пропустит парочку мячей в первом тайме. Сергей Гуренко должен поставить надёжный автобус – это сейчас умеют более-менее все, кроме «Спартака».

«Зениту» придётся обходиться ещё и без поддержки зрителей, которые могли бы усилить давление на соперника в переломный момент. Но игроки команды в Минске опозорили страну, город, клуб и себя самих. Настроили против себя огромную армию любителей футбола, болеющих за все наши клубы в Европе. Поэтому хотя бы неплохую попытку камбэка они, прежде чем сосредоточатся на благах, перечисленных ранее, предпринять обязаны.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», РИА Новости/Антон Денисов
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 10:43
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№20 Написал: ZelValera (Сегодня, 12:04) #
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Цитата: Parshin
Странный какой-то посыл для "Зенита" и прочих, неужели так - мол Лига Европы - это не обязательный, ничего не дающий турнир мешающий в продвижении в Чемпионате России...
Ничего себе до чего дожили - и Кубок России давно уже никому не нужен - вторыми составами вылетаем уже с 1/16, 1/8 финала... И вот Лига Европы - тоже, оказывается. многим обременительна и ничего не дает... ( Финансовую сторону и общий футбольный престиж России - в данном случае опускаем)...
Вообще-то считается, что Лига Европы - это Вторая лига Чемпионата Европы среди клубов -что, кому-то совершенно не интересно играть в этом Чемпионате Европы? Тогда по аналогии не интересно играть и в ФНЛ, и в ПФЛ - распустить их все...
А где главное - болельщики? Им, уверен, не меньше, а даже и больше интересно, смотреть игры команд в ЛЧ и ЛЕ, чем тусклые большей частью матчи ЧР ... А успешное ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО России в ЛЧ и ЛЕ..
Настоящая профессиональная европейская команда - это команда, которая ОБЯЗАТЕЛЬНО должна планировать и играть ВСЕГДА именно на ТРИ фронта - в Чемпионате , за Кубок и в ЛЕ (ЛЧ) !!! И исключать из этого ТРИ-Единства пару турниров, как "не интересные" - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ перед Футболом и перед болельщиками.

Разница между ЛЧ и ЛЕ огромная,
Первая - это финансовая, за попадание в группу ЛЧ ты получишь больше, чем за победу в ЛЕ.
Вторая - неудобная дата проведения матча. После матча в четверг, тяжело играть даже в воскресенье, для Зенита, который в нашем чемпионате, абсолютно точно больше всех зарабатывает на билетах, проводить домашние матчи чемпионата в понедельник опять же финансовые потери.
Третья - участием команды в ЛЕ ты не привлечешь в команду хороших футболистов, совершенно другой престиж турнира. Недавний пример того же Смолова показателен.
Ну и в дополнение, почему именно нашим командам играть в дополнительном турнире сложнее, чем другим европейским клубам. В отличие от европейских чемпионатов, где до стадиона соперника можно доехать за пару часов на автобусе, у нас можно лететь полдня на самолете, это практически в двое сокращает время на восстановление между матчами, если играть по 2 матча в неделю. Ну и до западной Европы на гостевые матчи ЛЕ нам так же добираться дальше.
Регистрация: 28.04.2017 [жалоба]
№19 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Позор

это Шахтер в Харькове на металисте, чье фанатье сжиголо людей в Одессе


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№18 Написал: pirogovyuriy (Сегодня, 12:00) #
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Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№17 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
truten74

Анюков. Уходить надо вовремя Саша. На пике. А не так. Сейчас ты не футболист, а неповротливый, деревянный 36 летний дед. А когда то был топом.

Жалость к Анюкову по вчерашнему матчу. Бегает, старенький, старается, а особого результата не видно. Старый Игнашевич с вытаращенными глазами вызывал ненависть своей бестолковой игрой, своим стремлением к деньгам и наградам, то Анюков- сострадание.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Орик
а какая мотивация нужна лавочникам

"Нашу рашу" про Газ-Мяс смотрел? Такая мотивация нужна игрокам Зенита
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№15 Написал: Орик СПб (Сегодня, 11:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все проблемы от управления, сначала тренерская чехарда, под нее напокупали абсолютно средненьких футболистов, теперь с ними приходиться работать. Автор пишет "не мотивировал Семак", а какая мотивация нужна лавочникам, когда их выпустили играть в ЛЕ.
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
№14 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:43) #
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  •  (1)

тому же ЦСКА Слуцкого четвёртые места в Лиге чемпионов помогали брать титулы.

автор дебил, по-другому не скажешь.


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№13 Написал: truten74 (Сегодня, 11:41) #
  • 0
  •  (2)

По поводу Минск-Зенит 4-0 :
1) Огребли мы знатно. Смачная такая какаха на лицо от футболистов Беларуси, чьи зарплаты годовые как у Ригони недельная, наверное. Этот позор, наравне с Куюсюси войдет в топ 3 позоров Зенита в еврокубках. По статусу и рейтингу соперника, прежде всего. Припоминать нам это будут вечно- как припоминают Спартаку 1-18 , 3-10 от Порту, Аеки и Галлены разные, Локомотиву Апполоны и Варегемы, а ЦСКА Аики и Вардары. Что говорить-поделом.
2) АБМ нужно задуматься о том, что главных управленцев клуба, начиная с президента, заканчивая помощником спортдира Малафеева-надо менять. Пригласили Рибалту пока, и работы у него непочатый край. Те шаги, которые предпринимало руководство клуба в последние 4 года-превратило Зенит из 2 кратного обладателя еврокубков и команды с самой остроатакующей игрой в РПЛ-в команду 5 место, вынимающую позорную 4-ку в Минске.
3) В нынешнем составе у Зенита есть порядка 10 пассажиров, которые никак не помогут клубу на серьезном уровне.
Лодыгин-человек косячит люто и непробудно вот уже 2.5 года. Как выход в старте-так трешка. У Динамо Минск 4 удара по воротам -4 гола Карл!! Это занавес. Если Юра не сменит клуб к началу сентября 2018, будет фарс.
Мевля-сколько можно говорить что защитник в системе Бердыева не то же самое что защитник без поддержки «автобуса»?
Анюков. Уходить надо вовремя Саша. На пике. А не так. Сейчас ты не футболист, а неповротливый, деревянный 36 летний дед. А когда то был топом……
Иванович-тот же Анюков на пару лет помладше. То суперматч выдаст то привезет все что можно.
Ригони-настолько прямолийного бестолкового бегунка не найти даже на просторах ФНЛ. И это футболист за 9 млн.
Краневиттер и Эрнани-сладкая парочка. Два плюшевых, аморфных тела без характера.
Заболотный-ну этого держат чисто ради поржать. Даже гол года ему дали в Зените за…1 забитый гол в пустые. Это финиш.
Еще в Зените есть престарелый Жирков, деградировавший Смольников,такой же просевший Оздоев,и молодой мальчик Дриуси-который с мера пуляет во вратаря или выше ворот.
И вот с этими людьми можно построить что то стоящее? Кто то просто кончился как футболист по возрасту а кто то даже не начинался.

4) Гениальные эксперименты Сережи Семака. Кумовство с Анюковым в старте. Миролюбовость-поставить Лодыгина. Ряд лидеров, оставленных в Питере. Классные решения. Что сказать Сергей, на 3 игру в Зените как главный тренер вы навлекли на нас позор на годы.
5) Команде не хватает хорошего разговора с болельщиками, как Спартак разговаривал с фанами после Аека. Тогда, волшебные люли от неприветливого вида мужчин-сделали свое дело и Спартак на эмоциях стал чемпионом. Правда, когда смотришь на Лодыгина,Эрнани и Краневиттера-трудно поверить, что в них можно разбудить зверя….
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№12 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (4)

Позор Зенита это всегда хорошо
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№11 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: diman_spb
Согласился бы, если проиграли в один-два мячика. Выглядело бы как план, может быть))) Тут же выглядит как импотенция. Не надо базу подводить под неудачи. Просто обгадились и все.

а я и не говорю, что Зенит специально слил турнир. Я говорю лишь о возможных последствиях того, что произошло

Цитата: Sergeevich
Есть еще и клубный рейтинг, благодаря которому можно попасть во вторую корзину ЛЧ (а уж там то деньги хорошие платят).

тут согласен. Но опять же для этого 1/16 или 1/8 маловато
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (0)

Romgus,
Есть еще и клубный рейтинг, благодаря которому можно попасть во вторую корзину ЛЧ (а уж там то деньги хорошие платят).
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 11:10) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romgus
Цитата: Parshin
Странный какой-то посыл для "Зенита" и прочих, неужели так - мол Лига Европы - это не обязательный, ничего не дающий турнир мешающий в продвижении в Чемпионате России...

немного не так.
Для Уфы Лига Европы - очень даже круто и важно. Для Краснодара того же. Но Зениту нужны реальные успехи в Лиге Европы. Их команда добиться не способна. А того, на что способна, уже маловато. Выход в плей-офф как раз уже более-менее ничего не даёт.


Согласился бы, если проиграли в один-два мячика. Выглядело бы как план, может быть))) Тут же выглядит как импотенция. Не надо базу подводить под неудачи. Просто обгадились и все.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№8 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:08) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Parshin
Странный какой-то посыл для "Зенита" и прочих, неужели так - мол Лига Европы - это не обязательный, ничего не дающий турнир мешающий в продвижении в Чемпионате России...

немного не так.
Для Уфы Лига Европы - очень даже круто и важно. Для Краснодара того же. Но Зениту нужны реальные успехи в Лиге Европы. Их команда добиться не способна. А того, на что способна, уже маловато. Выход в плей-офф как раз уже более-менее ничего не даёт.
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 11:05) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
да, жиденько бомжеклуп обдристался...

Вот тут даже спорить глупо. Что есть, то есть...
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 11:03) #
  • +5
  •  (7)

Странный какой-то посыл для "Зенита" и прочих, неужели так - мол Лига Европы - это не обязательный, ничего не дающий турнир мешающий в продвижении в Чемпионате России...
Ничего себе до чего дожили - и Кубок России давно уже никому не нужен - вторыми составами вылетаем уже с 1/16, 1/8 финала... И вот Лига Европы - тоже, оказывается. многим обременительна и ничего не дает... ( Финансовую сторону и общий футбольный престиж России - в данном случае опускаем)...
Вообще-то считается, что Лига Европы - это Вторая лига Чемпионата Европы среди клубов -что, кому-то совершенно не интересно играть в этом Чемпионате Европы? Тогда по аналогии не интересно играть и в ФНЛ, и в ПФЛ - распустить их все...
А где главное - болельщики? Им, уверен, не меньше, а даже и больше интересно, смотреть игры команд в ЛЧ и ЛЕ, чем тусклые большей частью матчи ЧР ... А успешное ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО России в ЛЧ и ЛЕ..
Настоящая профессиональная европейская команда - это команда, которая ОБЯЗАТЕЛЬНО должна планировать и играть ВСЕГДА именно на ТРИ фронта - в Чемпионате , за Кубок и в ЛЕ (ЛЧ) !!! И исключать из этого ТРИ-Единства пару турниров, как "не интересные" - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ перед Футболом и перед болельщиками.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:00) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: СуперШтангист
В итоге осенью всё летит в трубу: пока «Спартак» и «Локомотив» создают отрывы, сине-бело-голубые добывают бесполезные победы в Лиге Европы и буксуют в чемпионате, а весной готовятся к возобновлению Лиги Европы, вылетают из неё и ничего не могут сделать в премьер-лиге.

Вот ни разу не зенитовец, но...
Победы действительно бесполезные, они не дают баллов для рейтинга УЕФА.
Давайте предложим всем командам отказаться, снизим уровень рейтинг до уровня Сан-Марино какого-нибудь, с двумя командами (1 в ЛЕ, 2 в ЛЧ) в ЕК, начинать будем квалификацию с 1-го раунда.
Не ну, а что?
Нахрена рейтинг?
ВЯЛИКИЕ ЧЯМПИЁНСТВА РПЛ (РФПЛ), гораздо круче игр и побед в ЕК.

А "журналисты" пусть написывают, какая у нас футбольная страна после этого.

Победы в ЛЕ никому же не нужны, бесполезные... joy joy joy

с точки зрения рейтинга УЕФА, конечно, спасибо Зениту. Но я пишу статью применительно именно к клубу. Если писать с позиции России в еврокубках, то какие положительные моменты в вылете Зенита? Вообще никаких.
А некоторые из тех побед тренеры рады бы обменять на успехи в чемпионате. Группы Зенит проходил легко и со свистом, так что победы порой одерживались не там, где надо, и были бесполезны. Для клуба
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: trent (Сегодня, 10:59) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
да, жиденько бомжеклуп обдристался...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:56) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
В итоге осенью всё летит в трубу: пока «Спартак» и «Локомотив» создают отрывы, сине-бело-голубые добывают бесполезные победы в Лиге Европы и буксуют в чемпионате, а весной готовятся к возобновлению Лиги Европы, вылетают из неё и ничего не могут сделать в премьер-лиге.

Вот ни разу не зенитовец, но...
Победы действительно бесполезные, они не дают баллов для рейтинга УЕФА.
Давайте предложим всем командам отказаться, снизим уровень рейтинг до уровня Сан-Марино какого-нибудь, с двумя командами (1 в ЛЕ, 2 в ЛЧ) в ЕК, начинать будем квалификацию с 1-го раунда.
Не ну, а что?
Нахрена рейтинг?
ВЯЛИКИЕ ЧЯМПИЁНСТВА РПЛ (РФПЛ), где лучшие судьи Вилков с Еськовым и Безбородным, гораздо круче игр и побед в ЕК.

А "журналисты" пусть написывают, какая у нас футбольная страна после этого.

Победы в ЛЕ никому же не нужны, бесполезные... joy joy joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:53) #
  • +1
  •  (1)

А если Зенит мимо ЛЕ что в этом хорошего?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 10:48) #
  • -5
  •  (9)

Желаю Зениту всегда занимать на одно место ниже зоны ЛЧ.
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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