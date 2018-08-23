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Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео)

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, вчера отпраздновавший 30-летний юбилей, а сегодня подаривший себе и команде победу, пообщался с журналистами после победного матча с «Мольде» (3:1), передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Это лучший подарок на 30-летие?

– Победа – да, самое важное. Ну и то, что удалось забить.

– Кажется, что вы успеваете везде – и на фланге, и в центре. Это установка Семака играть по всему фронту атаки?

– Он не ставит меня в какие-то рамки, где-то действую по ситуации и смещаюсь, когда чувствую, что где-то помощь нужна, но в целом мне больше в центре нужно быть.

– Отыгрываться уже привычно, комфортная для вас ситуация?

– Ну не комфортная, но характер проявляем. Мы, русские, проблемы сами себе придумываем, а потом героически их преодолеваем.

– Расскажите о голе.

– Великолепная передача Дриусси, абсолютно топовая. Оставалось только голову подставить.

– Хотите сыграть в ответном матче с «Мольде» или лучше на «Спартак» силы поберечь?

– Без комментариев (смеётся)
Теги: Дзюба Зенит Rвидео
Сегодня, 22:05
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13
(3)
№13 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:21) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: dreamcatcher
Нет такой национальности - украинец

ты сейчас наговоришь на 282 статью УК РФ


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№12 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 23:18) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Shekel
мы, русские

Сказал украинец Дзюба

Нет такой национальности - украинец. Украинец - это территориальная принадлежность.
Украинцы - это русские люди проживающие на Украине. Дзюба - не украинец, потому что живет в России.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:47) #
  • -7
  •  (9)
online

Цитата: HardWar
Так и что дальше то?

Да ничего. Россия многонациональная страна. Страна россиян, а не страна русских. Русские один из 200 народов населяющих Россию, не более


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№10 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Цитата: HardWar
Паспортом.

Ты не путай россиянина, гражданина России с национальностью русский. Джикия и Самедов так же как и Дзюба родились в Москве, но русскими они из-за этого не стали. Джикия абхаз, Самедов азербайджанец, а Дзюба украинец. Но все они граждане России

Так и что дальше то?


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№9 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:25) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: love zina in a point
так вот откуда вся гниль в нем

За что ты так Чувашию не любишь?


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№8 Написал: love zina in a point (Сегодня, 22:24) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: Shekel
сын украинца и чувашки

так вот откуда вся гниль в нем
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: HardWar
Паспортом.

Ты не путай россиянина, гражданина России с национальностью русский. Джикия и Самедов так же как и Дзюба родились в Москве, но русскими они из-за этого не стали. Джикия абхаз, Самедов азербайджанец, а Дзюба украинец. Но все они граждане России


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№6 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:18) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Shekel
мы, русские

Сказал украинец Дзюба

Это бандеpoвцы разделили нас. А на самом деле и украинцы и русские это один народ! Хватит разводить срач!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:18) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Сказал украинец Дзюба

украинцы - такое же определение, как уральцы, сибиряки или кубанцы
место проживания, а не национальность
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Цитата: HardWar
Каким местом Мевля русский?

А каким местом сын украинца и чувашки русский?

Паспортом.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:16) #
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: HardWar
Каким местом Мевля русский?

А каким местом сын украинца и чувашки русский?


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Каким местом Мевля русский?


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:12) #
  • -6
  •  (12)
online

мы, русские

Сказал украинец Дзюба


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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