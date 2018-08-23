Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео)

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, вчера отпраздновавший 30-летний юбилей, а сегодня подаривший себе и команде победу, пообщался с журналистами после победного матча с «Мольде» (3:1), передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Это лучший подарок на 30-летие?
– Победа – да, самое важное. Ну и то, что удалось забить.
– Кажется, что вы успеваете везде – и на фланге, и в центре. Это установка Семака играть по всему фронту атаки?
– Он не ставит меня в какие-то рамки, где-то действую по ситуации и смещаюсь, когда чувствую, что где-то помощь нужна, но в целом мне больше в центре нужно быть.
– Отыгрываться уже привычно, комфортная для вас ситуация?
– Ну не комфортная, но характер проявляем. Мы, русские, проблемы сами себе придумываем, а потом героически их преодолеваем.
– Расскажите о голе.
– Великолепная передача Дриусси, абсолютно топовая. Оставалось только голову подставить.
– Хотите сыграть в ответном матче с «Мольде» или лучше на «Спартак» силы поберечь?
– Без комментариев (смеётся)
– Это лучший подарок на 30-летие?
– Победа – да, самое важное. Ну и то, что удалось забить.
– Кажется, что вы успеваете везде – и на фланге, и в центре. Это установка Семака играть по всему фронту атаки?
– Он не ставит меня в какие-то рамки, где-то действую по ситуации и смещаюсь, когда чувствую, что где-то помощь нужна, но в целом мне больше в центре нужно быть.
– Отыгрываться уже привычно, комфортная для вас ситуация?
– Ну не комфортная, но характер проявляем. Мы, русские, проблемы сами себе придумываем, а потом героически их преодолеваем.
– Расскажите о голе.
– Великолепная передача Дриусси, абсолютно топовая. Оставалось только голову подставить.
– Хотите сыграть в ответном матче с «Мольде» или лучше на «Спартак» силы поберечь?
– Без комментариев (смеётся)
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