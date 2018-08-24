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Семак снова порвал соперника перестановками, но изначальный план был слабым
«Зенит» уже приучает болельщиков к переворотам игр: очень слабо отыграв большую часть матча с «Мольде», Сергей Семак и его игроки всё-таки сумели сделать неплохой задел. Rusfootball.info разбирает, за счёт чего это удалось.
«Зенит» играл схему 4-2-2-2 со ставкой на фланги. Цель понятна - нейтрализовать сильные фланги соперника, и пользоваться в своей атаке перенасыщенным центром соперника за счёт изоляций на фланге. Что не так с этим планом?
1. Противопоказано оставлять в опорной зоне Эрнани и Краневиттера без поддержки, оба хороши в активных оборонительных действиях (цепкость, овладевания и единоборства), но плохо оценивают ситуацию и проваливаются позиционно. В ситуации с первым голом, опорник не имеет права так бросать подключающегося соперника вторым темпом.
Как Семак исправил это:
а) на 59-й минуте Семак пошёл на риск и выпустил в опорную зону Ерохина. За счёт объема работы Ерохин частично компенсировал все те же проблемы, что и его заменённый партнёр, также Ерохин должен был снимать воздух при забросах. Вышло так себе, но за счёт гиперактивности улучшилась динамика движения мяча;
б) Кузяев стал все больше уходить в центр страховать партнеров и помогать выходить из под прессинга. Далер сильно помог рывками с мячом и хорошей работой под давлением;
в) на 88-й минуте вышел Оздоев, и тоже занял место в опорной зоне. 6 минут ничто для оценки, и все же, зону он усилил. Эрнани стал допускать все больше брака в концовке.
2. Вторым пунктом идёт план соперника. Специально под «Зенит» «Мольде» перестроился с 4-2-3-1 на 4-3-3\4-5-1 с глубоко посаженным опорником и широким расположением нападающих. Так были усилены фланги и создана структура для высокого прессинга. На флангах «Зенит» постоянно попадал в прессинг ловушки оказываясь 2 в 3. Как правило дальше была или потеря, или откатывание атаки назад.
В прессинге «Мольде» персонально накрывал тройку 3 в 3 Краневиттера-Ивановича-Мевлю. Эрнани действовал выше и не давал нужного объёма открываний между прессингующими, как это делают Паредес-Нобоа. Ивановичу приходилось протаскивать мяч рывками и силовым дриблингом.
Как Семак исправил это:
а) уже описанной помощью Кузяева;
б) с заменой Краневиттера, Эрнани стал опускаться к центральным защитникам для начала атак. Стало лучше, первый пас у бразильца более качественный.
в) во втором тайме Дриусси стал опускаться очень глубоко для помощи в начальной фазе атаки, прямо в опорную зону. У аргентинца как раз полный порядок с открыванием между линиями и сбросом давления через постоянные рывки. Пожалуй, в этом компоненте он не уступает даже Нобоа. Эта же работа была исполнена качественно и в более высоких зонах. 45 передач с точностью 89% для нападающего это мощно, плюс голевая передача на Дзюбу.
3. Норвежцы боги воздуха. Ещё перед матчем было понятно, норвежцы будут забирать большинство верховых мячей. Во многих матчах процент выигранного воздуха у норвежцев был в районе 67-69%, даже против типично британского «Хиберниан» было 60%. Для сравнения «Зенит» снял у низкорослого «Урала» только 56% верховых мячей.
Для понимания масштаба бедствия, не будем брать низкорослых игроков «Зенита», возьмём Дзюбу. 23 верховых единоборства, только 30% выигранных, так жестко Артема не давили очень давно. Дело в основном в хитрой борьбе норвежцев на грани нарушения с подталкиваниями, тычками или наоборот придержкой. Скандинавы. У Эрнани было всего 2 выигранных верховых дуэли из 7.
Как Семак исправил это:
а) Выход Ерохина и экстренный выход Заболотного вместо Смольникова. Антон взял все 3 своих дуэли, а на атакующих стандартах часто оставался сзади чтобы снимать верх после контратак с забросами и последующими скидками, а также просто для скоростных дуэлей с атлетичными скандинавами. Это не понадобилось, но полет тренерской мысли мы оценили. После замен к концу матчу статистика по верховым единоборствам выровнялась, но все равно осталось небольшое преимущество норвежцев - 52%.
Лучший игрок
Кузяев. Большой объём очень разнообразной тактической работы, и в опорной зоне(эпизодически), и на обоих флангах. Снова закрыл не профильную позицию правого защитника. Отдал 49 передач при 96% точности(это вообще законно?), сделал 3 силовых обводки и выиграл 6 из 8 верховых единоборств.
Лучшая замена
Заболотный. Можно долго смеяться над совпадениями, что после его выхода забили 7 голов Минску и 3 гола норвежцам, но здесь действительно есть закономерности. Заболотный стягивает часть внимания на себя, в моменте с первым голом пара форвардов действовала очень кучно, без Заболотного Дзюбе могли поставить блок. Сам Артём постоянно уходит на фланг для приема мяча и вытягивания защитника из зоны, в этот момент на острие Заболотный полезнее других - мощнее и вариативнее за счёт атлетичности и роста. Возможно, Заболотный станет джокером в тренерском рукаве, он супер полезно входит в игру, готов ждать своего шанса и не позволяет себе терять форму (если кто-то не знает, Антон помешан на функциональной подготовке, в том числе в свободное время. Зимой он даже приезжал на сборы к Манчини со своими тренажерами и массажерами). Ну а пока, у Заболотного гол, голевая и фирменное сальто на праздновании.
Семак снова спас очень непростой матч за счёт матчменеджмента. Серии простых, но рациональных корректировок. Выход Заболотного вместо крайнего защитника, Анюков слева, а Кузяев справо в защите. Зонная оборона на оборонительных стандартах и перенасыщение вратарской на атакующих. Все прямо как в матче с «Динамо» Минск, Сергей Богданович вывел рецепт спасения?
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
«Зенит» играл схему 4-2-2-2 со ставкой на фланги. Цель понятна - нейтрализовать сильные фланги соперника, и пользоваться в своей атаке перенасыщенным центром соперника за счёт изоляций на фланге. Что не так с этим планом?
1. Противопоказано оставлять в опорной зоне Эрнани и Краневиттера без поддержки, оба хороши в активных оборонительных действиях (цепкость, овладевания и единоборства), но плохо оценивают ситуацию и проваливаются позиционно. В ситуации с первым голом, опорник не имеет права так бросать подключающегося соперника вторым темпом.
Как Семак исправил это:
а) на 59-й минуте Семак пошёл на риск и выпустил в опорную зону Ерохина. За счёт объема работы Ерохин частично компенсировал все те же проблемы, что и его заменённый партнёр, также Ерохин должен был снимать воздух при забросах. Вышло так себе, но за счёт гиперактивности улучшилась динамика движения мяча;
б) Кузяев стал все больше уходить в центр страховать партнеров и помогать выходить из под прессинга. Далер сильно помог рывками с мячом и хорошей работой под давлением;
в) на 88-й минуте вышел Оздоев, и тоже занял место в опорной зоне. 6 минут ничто для оценки, и все же, зону он усилил. Эрнани стал допускать все больше брака в концовке.
2. Вторым пунктом идёт план соперника. Специально под «Зенит» «Мольде» перестроился с 4-2-3-1 на 4-3-3\4-5-1 с глубоко посаженным опорником и широким расположением нападающих. Так были усилены фланги и создана структура для высокого прессинга. На флангах «Зенит» постоянно попадал в прессинг ловушки оказываясь 2 в 3. Как правило дальше была или потеря, или откатывание атаки назад.
В прессинге «Мольде» персонально накрывал тройку 3 в 3 Краневиттера-Ивановича-Мевлю. Эрнани действовал выше и не давал нужного объёма открываний между прессингующими, как это делают Паредес-Нобоа. Ивановичу приходилось протаскивать мяч рывками и силовым дриблингом.
Как Семак исправил это:
а) уже описанной помощью Кузяева;
б) с заменой Краневиттера, Эрнани стал опускаться к центральным защитникам для начала атак. Стало лучше, первый пас у бразильца более качественный.
в) во втором тайме Дриусси стал опускаться очень глубоко для помощи в начальной фазе атаки, прямо в опорную зону. У аргентинца как раз полный порядок с открыванием между линиями и сбросом давления через постоянные рывки. Пожалуй, в этом компоненте он не уступает даже Нобоа. Эта же работа была исполнена качественно и в более высоких зонах. 45 передач с точностью 89% для нападающего это мощно, плюс голевая передача на Дзюбу.
3. Норвежцы боги воздуха. Ещё перед матчем было понятно, норвежцы будут забирать большинство верховых мячей. Во многих матчах процент выигранного воздуха у норвежцев был в районе 67-69%, даже против типично британского «Хиберниан» было 60%. Для сравнения «Зенит» снял у низкорослого «Урала» только 56% верховых мячей.
Для понимания масштаба бедствия, не будем брать низкорослых игроков «Зенита», возьмём Дзюбу. 23 верховых единоборства, только 30% выигранных, так жестко Артема не давили очень давно. Дело в основном в хитрой борьбе норвежцев на грани нарушения с подталкиваниями, тычками или наоборот придержкой. Скандинавы. У Эрнани было всего 2 выигранных верховых дуэли из 7.
Как Семак исправил это:
а) Выход Ерохина и экстренный выход Заболотного вместо Смольникова. Антон взял все 3 своих дуэли, а на атакующих стандартах часто оставался сзади чтобы снимать верх после контратак с забросами и последующими скидками, а также просто для скоростных дуэлей с атлетичными скандинавами. Это не понадобилось, но полет тренерской мысли мы оценили. После замен к концу матчу статистика по верховым единоборствам выровнялась, но все равно осталось небольшое преимущество норвежцев - 52%.
Лучший игрок
Кузяев. Большой объём очень разнообразной тактической работы, и в опорной зоне(эпизодически), и на обоих флангах. Снова закрыл не профильную позицию правого защитника. Отдал 49 передач при 96% точности(это вообще законно?), сделал 3 силовых обводки и выиграл 6 из 8 верховых единоборств.
Лучшая замена
Заболотный. Можно долго смеяться над совпадениями, что после его выхода забили 7 голов Минску и 3 гола норвежцам, но здесь действительно есть закономерности. Заболотный стягивает часть внимания на себя, в моменте с первым голом пара форвардов действовала очень кучно, без Заболотного Дзюбе могли поставить блок. Сам Артём постоянно уходит на фланг для приема мяча и вытягивания защитника из зоны, в этот момент на острие Заболотный полезнее других - мощнее и вариативнее за счёт атлетичности и роста. Возможно, Заболотный станет джокером в тренерском рукаве, он супер полезно входит в игру, готов ждать своего шанса и не позволяет себе терять форму (если кто-то не знает, Антон помешан на функциональной подготовке, в том числе в свободное время. Зимой он даже приезжал на сборы к Манчини со своими тренажерами и массажерами). Ну а пока, у Заболотного гол, голевая и фирменное сальто на праздновании.
Семак снова спас очень непростой матч за счёт матчменеджмента. Серии простых, но рациональных корректировок. Выход Заболотного вместо крайнего защитника, Анюков слева, а Кузяев справо в защите. Зонная оборона на оборонительных стандартах и перенасыщение вратарской на атакующих. Все прямо как в матче с «Динамо» Минск, Сергей Богданович вывел рецепт спасения?
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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