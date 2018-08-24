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Семак снова порвал соперника перестановками, но изначальный план был слабым

«Зенит» уже приучает болельщиков к переворотам игр: очень слабо отыграв большую часть матча с «Мольде», Сергей Семак и его игроки всё-таки сумели сделать неплохой задел. Rusfootball.info разбирает, за счёт чего это удалось.



«Зенит» играл схему 4-2-2-2 со ставкой на фланги. Цель понятна - нейтрализовать сильные фланги соперника, и пользоваться в своей атаке перенасыщенным центром соперника за счёт изоляций на фланге. Что не так с этим планом?

1. Противопоказано оставлять в опорной зоне Эрнани и Краневиттера без поддержки, оба хороши в активных оборонительных действиях (цепкость, овладевания и единоборства), но плохо оценивают ситуацию и проваливаются позиционно. В ситуации с первым голом, опорник не имеет права так бросать подключающегося соперника вторым темпом.

Как Семак исправил это:

а) на 59-й минуте Семак пошёл на риск и выпустил в опорную зону Ерохина. За счёт объема работы Ерохин частично компенсировал все те же проблемы, что и его заменённый партнёр, также Ерохин должен был снимать воздух при забросах. Вышло так себе, но за счёт гиперактивности улучшилась динамика движения мяча;

б) Кузяев стал все больше уходить в центр страховать партнеров и помогать выходить из под прессинга. Далер сильно помог рывками с мячом и хорошей работой под давлением;

в) на 88-й минуте вышел Оздоев, и тоже занял место в опорной зоне. 6 минут ничто для оценки, и все же, зону он усилил. Эрнани стал допускать все больше брака в концовке.

2. Вторым пунктом идёт план соперника. Специально под «Зенит» «Мольде» перестроился с 4-2-3-1 на 4-3-3\4-5-1 с глубоко посаженным опорником и широким расположением нападающих. Так были усилены фланги и создана структура для высокого прессинга. На флангах «Зенит» постоянно попадал в прессинг ловушки оказываясь 2 в 3. Как правило дальше была или потеря, или откатывание атаки назад.

В прессинге «Мольде» персонально накрывал тройку 3 в 3 Краневиттера-Ивановича-Мевлю. Эрнани действовал выше и не давал нужного объёма открываний между прессингующими, как это делают Паредес-Нобоа. Ивановичу приходилось протаскивать мяч рывками и силовым дриблингом.

Как Семак исправил это:

а) уже описанной помощью Кузяева;

б) с заменой Краневиттера, Эрнани стал опускаться к центральным защитникам для начала атак. Стало лучше, первый пас у бразильца более качественный.

в) во втором тайме Дриусси стал опускаться очень глубоко для помощи в начальной фазе атаки, прямо в опорную зону. У аргентинца как раз полный порядок с открыванием между линиями и сбросом давления через постоянные рывки. Пожалуй, в этом компоненте он не уступает даже Нобоа. Эта же работа была исполнена качественно и в более высоких зонах. 45 передач с точностью 89% для нападающего это мощно, плюс голевая передача на Дзюбу.

Семак снова порвал соперника перестановками, но изначальный план был слабым


3. Норвежцы боги воздуха. Ещё перед матчем было понятно, норвежцы будут забирать большинство верховых мячей. Во многих матчах процент выигранного воздуха у норвежцев был в районе 67-69%, даже против типично британского «Хиберниан» было 60%. Для сравнения «Зенит» снял у низкорослого «Урала» только 56% верховых мячей.

Для понимания масштаба бедствия, не будем брать низкорослых игроков «Зенита», возьмём Дзюбу. 23 верховых единоборства, только 30% выигранных, так жестко Артема не давили очень давно. Дело в основном в хитрой борьбе норвежцев на грани нарушения с подталкиваниями, тычками или наоборот придержкой. Скандинавы. У Эрнани было всего 2 выигранных верховых дуэли из 7.

Как Семак исправил это:

а) Выход Ерохина и экстренный выход Заболотного вместо Смольникова. Антон взял все 3 своих дуэли, а на атакующих стандартах часто оставался сзади чтобы снимать верх после контратак с забросами и последующими скидками, а также просто для скоростных дуэлей с атлетичными скандинавами. Это не понадобилось, но полет тренерской мысли мы оценили. После замен к концу матчу статистика по верховым единоборствам выровнялась, но все равно осталось небольшое преимущество норвежцев - 52%.

Лучший игрок

Кузяев. Большой объём очень разнообразной тактической работы, и в опорной зоне(эпизодически), и на обоих флангах. Снова закрыл не профильную позицию правого защитника. Отдал 49 передач при 96% точности(это вообще законно?), сделал 3 силовых обводки и выиграл 6 из 8 верховых единоборств.

Лучшая замена

Заболотный. Можно долго смеяться над совпадениями, что после его выхода забили 7 голов Минску и 3 гола норвежцам, но здесь действительно есть закономерности. Заболотный стягивает часть внимания на себя, в моменте с первым голом пара форвардов действовала очень кучно, без Заболотного Дзюбе могли поставить блок. Сам Артём постоянно уходит на фланг для приема мяча и вытягивания защитника из зоны, в этот момент на острие Заболотный полезнее других - мощнее и вариативнее за счёт атлетичности и роста. Возможно, Заболотный станет джокером в тренерском рукаве, он супер полезно входит в игру, готов ждать своего шанса и не позволяет себе терять форму (если кто-то не знает, Антон помешан на функциональной подготовке, в том числе в свободное время. Зимой он даже приезжал на сборы к Манчини со своими тренажерами и массажерами). Ну а пока, у Заболотного гол, голевая и фирменное сальто на праздновании.

Семак снова спас очень непростой матч за счёт матчменеджмента. Серии простых, но рациональных корректировок. Выход Заболотного вместо крайнего защитника, Анюков слева, а Кузяев справо в защите. Зонная оборона на оборонительных стандартах и перенасыщение вратарской на атакующих. Все прямо как в матче с «Динамо» Минск, Сергей Богданович вывел рецепт спасения?

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Теги: Семак Зенит Кузяев Заболотный
Сегодня, 00:08
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№1 Написал: zenit Питер (Сегодня, 00:54) #
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Молодцы, что выиграли, но в который раз просчет Семака, сделавшего ставку на постоянные навесы. Для этого много ума не надо. Плюс инертность в первые 60 минут. Посему сам пожинал плоды своего труда. Хорошо, что удалось исправить и команда включилась в последние 20-30 минут, но так дело не пойдет с более мастеровитыми командами. Плюс очень не понравились действия при обороне, когда норвежцы проходили по несколько игроков Зенита. По сути, Зенит скатился к равной игре с весьма средненькими командами, а на настрое за 20 минут выиграть не всегда получится, так что проблем и вопросов еще полно. Мое мнение, что команда сырая и не готова играть на высоком уровне с достойными соперниками.
Регистрация: 7.03.2007 [жалоба]
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