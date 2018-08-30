Не помогли даже 2 удаления у "Рейнджерс". "Уфа" закончила свой путь в Лиге Европы

Фото: РИА Новости

Пропущенный гол - следствие огромного количества потерь, неточных передач и неаккуратных действий

Фото: Официальный твиттер "Рейнджерс"

Забросы проходили, подачи с фланга были безрезультативными

Фото: "Рейнджерс"

Реализация большинства - 0 процентов

Фото: UFA1.RU

А что судья?

У команды Томарова были все шансы выйти в групповой этап второго по значимости еврокубка, но воспользоваться ими не получилось.разбирает ответную встречу "Уфы" и "Рейнджерс", которая порадовала сюжетом и частично содержанием, но безумно огорчила своим итогом.Результат матча в Шотландии, с одной стороны, оказался отрицательным, ведь "уфимцы" потерпели поражение, да еще и не забили важный выездной гол. С другой стороны, счет 0:1 позволял рассчитывать на успех по сумме 180 игровых минут и позволял верить в благоприятное развитие событий. Конечно, для этого "Уфе" необходимо было сыграть более активно, более смело и более агрессивно, чем в Глазго. Сразу хочется отметить, что Томаров не постеснялся рискнуть и произвел две ключевые перестановки - Ванек и Сысуев вышли на поле вместо Засеева и Облякова. Игра, думаю, всем доказала, что это решение оказалось верным.Уж что касается Сысуева, так абсолютно точно это так. Дмитрий Сысуев был одним из самых активных игроков в составе хозяев, отметился забитым голом, имел еще нескольких неплохих возможностей оформить дубль, а также вовсю старался ассистировать своим партнерам. Настоящим бриллиантом, безусловно, стал его пас пяточкой на Облякова в первой половине второго тайма. Если бы Ваня попал в створ, то разыгранная комбинация однозначно претендовала был на звание лучшей на этой неделе.О передачах и ударах Сысуева мы еще вспомним ниже. Пока же пора обратиться к событиям самого начала встречи. После финального свистка мы можем смело заявить о том, что они имели важнейшее значение во всем противостоянии. "Уфа" стартовала с большим желанием, но, к сожалению, оно по каким-то причинам сопровождалось огромным количеством ошибок. Простите за простое слово, но косячили абсолютно все. Неточные передачи, обрезы, потери - всего этого было в обилии. И именно они венчали единственный на сегодня гол "Рейнджерс".Табидзе в обычной ситуации на своей половине поля попытался сделать длинный пас, но угодил в соперника и потерял мяч. "Шотландцы" перевели атаку на другой фланг, где им "помог" уже другой представитель "Уфы". Вместо того, чтобы остановить мяч, находясь в одиночестве, или вынести его в сторону, в аут, куда угодно, Недельчару неуклюжим движением скинул его точно на Эджариа. Ничего, кроме грубых персональных ошибок и классного удара нападающего, в этом моменте не было.Дарить сопернику преимущество гостевого гола таким образом, пожалуй, особо обидно. Наверняка свое влияние на "уфимцев" оказала и значимость матча, и давление трибун, и усталость от длинной серии игр в режиме "через три дня на четвертый". Оправдание ли это? Однозначно, нет. Но объяснение вполне логичное. А об усталости мы можем говорить еще и по тому, что ошибки игроки "Уфы" допускали не только в стартовые минуты встречи, но и практически на всем ее протяжении.Тем не менее, давайте похвалим подопечных Томарова за то, что они нашли в себе силы перекрыть свои оплошности удачными действиями в атаке. Успех хозяевам начали приносить забросы за спину защитниками. Из двух отличных моментов, созданных с их помощью, один был уверенно реализован. И вот тут, кстати говоря, очередной повод вспомнить про Сысуева - несмотря на пока еще не до конца набранную после травмы форму он играл увереннее Слая и Ванека.При этом стоит отметить, что забросы осуществлялись не через центральную зону, а ближе к краям поля. Если посмотреть статистику нового сезона, это не выглядит удивительным. При Томарове "Уфа" лишь 21 процент атак проводит через центр. Практически в четыре раза больше она играет через фланги. Другое дело, что в случае с соперником в лице "Рейнджерс", это не стало преимуществом "уфимцев". Шотландская команда является типичным представителем британского стиля игры, который подразумевает умение выигрывать верховую борьбу. А именно она имела место быть после многочисленных навесов "Уфы" в чужую штрафную.И на "Рейнджерс" абсолютно не повлияли случившиеся два удаления. Его игроки продолжали играть компактно, грамотно занимая позицию и вынося подавляющее большинство подач. Мы можем вспомнить только один по-настоящему серьезный момент, когда "шотландцы" упустили Слая и дали ему нанести опаснейший удар головой. С другой стороны, можно посмотреть на ситуацию и под другим углом - это "Уфа", оказавшись в большинстве, не смогла придумать ничего более интересного и запутанного для обороны "Рейнджерс"."Уфимцы" пытались играть низом, пытались раскачать плотную и низко расположившуюся оборону команды Джерарда, но скорости передвижений, точности передачи и мастерства им не хватало. Поэтому и приходилось им возвращаться к забросам в штрафную, которые даже к концу матча не становились эффективнее. Даже когда мяч доходил до адресата, его не удавалось отправить в створ. Взять хотя бы убойный момент, который упустил Слай в добавленное к первому тайму время, промахнувшись мимо ворот с нескольких метров. Забей Игбун в том эпизоде, и все могло бы сложиться иначе.В сложившейся во втором тайме ситуации "Уфе" бы очень пригодился центральный атакующий полузащитник, который обладает способностями настоящего плеймейкера. Салатич на эту роль подходит все-таки не совсем хорошо. И это еще одна причина, по которой башкирский клуб постоянно сваливался на навесы - не было в его составе человека, способного разрезать всю оборону одним пасом. Забавно, что "Уфа" старалась разыгрывать угловые, но за неимением иных вариантов все равно завершала розыгрыш подачей в штрафную.Возможно, если бы немецкий судья Тобиас Штилер ограничился удалением только одного игрока "Рейнджерс", "уфимцам" было бы даже легче - оставшись вдевятером, "шотландцы" полностью сосредоточились на обороне и оставили минимум свободного пространства у своих ворот. Играя вдесятером с 37-й по 66-ю минуты, команда Джерарда бежала в атаку и позволяла себе больше вольностей.Разбор работы судейской бригады вряд ли имеет большой смысл, но давайте все-таки не забудем его провести. Обсудить ведь есть что. Например, гол "Уфы". В момент передачи Сысуев находился на грани офсайда, и стоп-кадр не дает однозначного ответа на вопрос, перешел ли эту грань Дмитрий или нет. Судьи решили отдать преимущество атакующей стороны, скажем им "спасибо". А вот по поводу отмененного в самой концовке гола мы, пожалуй, посвистим. На повторе не видно никакого фола со стороны нанесшего точный удар Табидзе.Впрочем, стоит вспомнить о двух удалениях в составе "Рейнджерс, и претензии в адрес судьи сразу начинают казаться неуместными. Будем справедливыми, немногие арбитры решились бы показать две желтые карточки одному игроку в течение нескольких секунд. Морелос, конечно, зря сделал отмашку рукой в сторону арбитра, но вряд ли это было железобетонное удаление. Красная карточка Фланагану при этом не вызывает никаких вопросов - удар локтем в голову в верховой борьбе и справедливое наказание.Возвращаясь к "Уфе", еще раз отметим, что она провела неплохой для себя матч. Команда Томарова создала достаточно много голевых моментов и имела шансы забить больше одного мяча. Ее подвела реализация и слабая вариативность атакующих действий. Но давайте все-таки не забывать, что башкирский клуб не обладает большими финансовыми возможностями, не имеет большого опыта, не может позволить себе пригласить мастеров более высокого класса. В нынешней действительности и при нынешних условиях "Уфа" проделала хороший путь в Лиге Европы и вполне достойно его завершила.