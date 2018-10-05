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Парад противоречий или о тактике победы «Зенита»
«Зенит» одержал очень противоречивую победу над представителем 17ой лиги в Европе по рейтингу. «Славия» крепкая команда по меркам Лиги Европы, но важно понимать, что в Петербург они приехали без 7 игроков по разным причинам. Самое важное, что чехи остались вообще без нападающих – 2 травмы, 1 игрок не заявлен в ЛЕ, еще у одного возникли проблемы с визой. Это проблемы Славии, но важно помнить об этом при оценке некоторых произошедших событий. По матчу очень много вопросов и для разбора хорошо подойдет формат вопрос-ответ.
«Славия» действительно заслужила победу?
Чехи нанесли 27 ударов, из них 12 из штрафной и один из вратарской. Карта ударов прилагается, видно, что хороших моментов было достаточно. Списывать 15 ударов из-за пределов штрафной тоже не стоит, у чехов есть хорошие исполнители.
Также «Славия» забрала 57% владения. В современном футболе это ни о чем не говорит, если кроме владения команда не забирает и территорию. Чехи забрали и территорию – мощная активность в финальной трети, свободное владение на флангах возле штрафной и в опорной зоне «Зенита». Еще можно вспомнить вынос Паредеса с линии ворот. «Зенит» ответил 3 ударами из штрафной, причем 2 момента Кокорина – явные голевые, но это было уже в последние 15 минут. Вся острота чехов была до этого и к выходу Кокорина «Зенит» вполне мог уступать с крупным счетом – хронология матча тоже не в пользу «Зенита».
На выходе можно сказать, что «Зениту» «вернулось» за астрономическую реализацию соперников в матчах с «Анжи» и «Динамо» Минск. Шансы «Славии» начали стремительно уменьшаться после выхода свежих Кокорина и Кузяева, но до этого было почти 70 минут доминирования. 70 минут против концовки и нескольких контратак «Зенита» достойно победы? Кажется, ответ очевиден, но таков футбол.
Почему это не конвертировалось в голы?
Главная причина – «чехи остались вообще без нападающих – 2 травмы, 1 игрок не заявлен в ЛЕ, еще у одного возникли проблемы с визой». Еще одна причина – великолепная игра защитников и вратаря. Нету просто машина. Единоборства, отборы (4 из 5) и самое главное - игра на опережение в обороне. Без преувеличения, такой уровень чтения игры - ТОП уровень. 10 выносов, 5 подборов и уверенная игра под прессингом.
Тоже самое можно сказать про Анюкова, он почти не ходил в атаку, но его задача на матч была одной из важнейших – сдержать левый фланг чехов. У «Славии» сильный крен атаки, в матче с «Зенитом» через левый фланг прошло 47% атак – очень много. Все это Анюков встречал 64 минуты при слабой поддержке от Мака. Выход Анюкова вместо Смольникова – одно из ключевых решений Семака к матчу.
«Славия» сильна на угловых. За матч у гостей было 13 попыток реализовать свои наработки. На выходе это вылилось только в один удар головой из убойной позиции. Пожалуй, это сейв вечера от Лунева. Также был удар в штангу, лучше пробить помешал Дзюба. Это главная причина почему Артема не заменили - важная роль на оборонительных стандартах, у Семака не было выбора, пришлось выжимать из Артема последние капли. Кроме момента с ударом в штангу на счету Артема еще 2 перехвата подач угловых с ближней штанги, плюс черновая работа. Работа на оборонительных угловых – тоже плюс тренерскому штабу.
Семак как-то пытался исправить проблемы?
Однозначно – да. По своевременности есть вопросы, потому что Мака можно было менять сразу в перерыве. В итоге первые 20 минут второго тайма – самый опасный отрезок в исполнении гостей («Зенит» в это время ни разу не ударил и не довел ни одной атаки до финальной стадии), это можно было минимизировать.
У «Зенита» левый фланг атаки практически отсутствует как вектор. Можно вспомнить разрезающую передачу Ерохина и удар Набиуллина из штрафной после нее, но это единичный эпизод. Можно посмотреть оборонительную карты «Славии» на которой вакуум на левом фланге «Зенита» в атаке прослеживается. Во втором тайме судя по всему Паредес получил карт-бланш на подключения вперед, подключался Лео именно в левый фланг\полуфланг. Итог – голевая передача, дальний удар и еще один перспективный выход во фланг, где Паредес почему-то решил сместиться в самый угол и потянуть время, но мяч быстро забрали. Этот ход тренерского штаба сработал, но важно понимать, что не менее важный фактор успеха – странная ошибка вратаря чехов, который зачем-то решил поиграть в Льориса и выброситься из ворот. Важность этой ошибки признал и сам Кокорин после матча.
Кокорин и Кузяев реализовали свои главные козыри за счет свежести – дриблинг, скорость и умное движение. Сложно сказать, был ли это изначальный план сделать ставку на концовку и свежих игроков. Если да, то риск подойти к этому отрезку с неприятным счетом был очень велик. Если нет, тем более непонятно за счет чего «Зенит» планировал забивать. Кроме того, Кокорин на позиции «десятки» добавил недостающего объема открываний между линиями и работы в обороне. Помощь Кокорина в центра поля неоценима. Дриусси не провалил матч, но сыграл ниже своего уровня в этом сезоне.
Почему Семак не использует третью замену?
Сергей Богданович почти в каждом матче делают последнюю замену на последних минутах или вообще не делает. После «Анжи» он говорил - «последнюю замену мы можем сделать только если полностью уверены в здоровье оставшихся на поле футболистов». Логика понятна, тем более, что в итоге пришлось менять получившего повреждение Набиуллина, но замены в последних матчах требовались. Возможно, Семак отталкивается от каких-то медицинских данных, которые говорят о повышенном риске травм.
Семак критиковал Лунева
«Ошибки были у всех, и Лунев не исключение, он может сыграть лучше, сегодня у него было достаточное количество ошибок. Он выручает, делая свою работу, поэтому играет в стартовом составе и вызывается в сборную» - довольно странное высказывание Семака. Лунев действительно сделал пару неплохих сейвов, все остальное – легкие орехи, которые должен колоть любой вратарь уровня РПЛ. Допустил ошибку на выходе и пару раз не смог зафиксировать мяч, но разве это повод для критики при наличии более очевидных кандидатов?
Скорее всего причина такой оценки – в слабой точности передач (были проблемы с длинными передачами на Дзюбу) и старой проблеме Лунева с быстром вводом мяча в игру. Быстрый ввод мяча с рук, отрезает соперников в своей штрафной или около нее целыми группами, команда получает возможность провести контратаку. Как правило эти ситуации возникают после фиксирования мяча после угловых, штрафных и других игровых ситуаций. Таких ситуация против «Славии» как раз было достаточно.
Это особенно важно для лидеров чемпионата, против которых часто закрываются в плотную оборону, за счет быстрого ввода мяча можно организовать бОльшую часть от всего пирога контратак. Лунев же пока лишает свою команду этих опций. В прошлом сезоне в «Локо» Гильерме организовал для своей команды десятки опасных контратак, в том числе голевых. Понятно, что Лунев не сможет снайперски бросать рукой через пол поля как Гильерме, но можно и нужно бросать в рамках своих возможностей. Эти проблемы были у Андрея и при Луческу, и при Манчини, и даже в Уфе.
Семак не меняет модель игры
16 официальных матчей «Зенит» играет по одной и той же модели игры. Ситуативно схема менялась только в концовках нескольких матчей и против «Динамо» в Минске. Большинство современных тренеров сходятся во мнениях, что каждые 2-3 месяца тренер должен придумывать что-то новое. Иначе к твоей игре приспосабливаются, читают и нейтрализовывают. В современном мире, каждый удачный план по нейтрализации «Зенита» (или другой команды) моментально берется на вооружение следующими соперниками, дальше этот план становится только эффективнее если не менять интерпретацию схемы, роли игроков или хотя бы специфику.
Эти 2-3 месяца прошли. «Зенит» судя по всему уходит в очередное осеннее пике. Так приспосабливались к интерпретации 4-4-2 Манчини, ранее не способность проявить гибкость показал Луческу, а теперь тоже самое происходит с интерпретацией схемы 4-2-3-1 Семака.
Почему Семак не делает изменения уже сейчас?
Так сложилось, что в момент, когда нужны изменения, на подходе оказались Кокорин и Маркизио. Оба пока еще не готовы играть полный матч, но строить новую модель игры без их учета было бы глупо. Это всего лишь оправдывающее предположение, но скорее всего Семак ждет, когда оба будут готовы выходить в старте. Ну а пока команда доживает этот цикл, проводя подобные матчи.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Stats Zone. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
«Славия» действительно заслужила победу?
Чехи нанесли 27 ударов, из них 12 из штрафной и один из вратарской. Карта ударов прилагается, видно, что хороших моментов было достаточно. Списывать 15 ударов из-за пределов штрафной тоже не стоит, у чехов есть хорошие исполнители.
Также «Славия» забрала 57% владения. В современном футболе это ни о чем не говорит, если кроме владения команда не забирает и территорию. Чехи забрали и территорию – мощная активность в финальной трети, свободное владение на флангах возле штрафной и в опорной зоне «Зенита». Еще можно вспомнить вынос Паредеса с линии ворот. «Зенит» ответил 3 ударами из штрафной, причем 2 момента Кокорина – явные голевые, но это было уже в последние 15 минут. Вся острота чехов была до этого и к выходу Кокорина «Зенит» вполне мог уступать с крупным счетом – хронология матча тоже не в пользу «Зенита».
На выходе можно сказать, что «Зениту» «вернулось» за астрономическую реализацию соперников в матчах с «Анжи» и «Динамо» Минск. Шансы «Славии» начали стремительно уменьшаться после выхода свежих Кокорина и Кузяева, но до этого было почти 70 минут доминирования. 70 минут против концовки и нескольких контратак «Зенита» достойно победы? Кажется, ответ очевиден, но таков футбол.
Почему это не конвертировалось в голы?
Главная причина – «чехи остались вообще без нападающих – 2 травмы, 1 игрок не заявлен в ЛЕ, еще у одного возникли проблемы с визой». Еще одна причина – великолепная игра защитников и вратаря. Нету просто машина. Единоборства, отборы (4 из 5) и самое главное - игра на опережение в обороне. Без преувеличения, такой уровень чтения игры - ТОП уровень. 10 выносов, 5 подборов и уверенная игра под прессингом.
Тоже самое можно сказать про Анюкова, он почти не ходил в атаку, но его задача на матч была одной из важнейших – сдержать левый фланг чехов. У «Славии» сильный крен атаки, в матче с «Зенитом» через левый фланг прошло 47% атак – очень много. Все это Анюков встречал 64 минуты при слабой поддержке от Мака. Выход Анюкова вместо Смольникова – одно из ключевых решений Семака к матчу.
«Славия» сильна на угловых. За матч у гостей было 13 попыток реализовать свои наработки. На выходе это вылилось только в один удар головой из убойной позиции. Пожалуй, это сейв вечера от Лунева. Также был удар в штангу, лучше пробить помешал Дзюба. Это главная причина почему Артема не заменили - важная роль на оборонительных стандартах, у Семака не было выбора, пришлось выжимать из Артема последние капли. Кроме момента с ударом в штангу на счету Артема еще 2 перехвата подач угловых с ближней штанги, плюс черновая работа. Работа на оборонительных угловых – тоже плюс тренерскому штабу.
Семак как-то пытался исправить проблемы?
Однозначно – да. По своевременности есть вопросы, потому что Мака можно было менять сразу в перерыве. В итоге первые 20 минут второго тайма – самый опасный отрезок в исполнении гостей («Зенит» в это время ни разу не ударил и не довел ни одной атаки до финальной стадии), это можно было минимизировать.
У «Зенита» левый фланг атаки практически отсутствует как вектор. Можно вспомнить разрезающую передачу Ерохина и удар Набиуллина из штрафной после нее, но это единичный эпизод. Можно посмотреть оборонительную карты «Славии» на которой вакуум на левом фланге «Зенита» в атаке прослеживается. Во втором тайме судя по всему Паредес получил карт-бланш на подключения вперед, подключался Лео именно в левый фланг\полуфланг. Итог – голевая передача, дальний удар и еще один перспективный выход во фланг, где Паредес почему-то решил сместиться в самый угол и потянуть время, но мяч быстро забрали. Этот ход тренерского штаба сработал, но важно понимать, что не менее важный фактор успеха – странная ошибка вратаря чехов, который зачем-то решил поиграть в Льориса и выброситься из ворот. Важность этой ошибки признал и сам Кокорин после матча.
Кокорин и Кузяев реализовали свои главные козыри за счет свежести – дриблинг, скорость и умное движение. Сложно сказать, был ли это изначальный план сделать ставку на концовку и свежих игроков. Если да, то риск подойти к этому отрезку с неприятным счетом был очень велик. Если нет, тем более непонятно за счет чего «Зенит» планировал забивать. Кроме того, Кокорин на позиции «десятки» добавил недостающего объема открываний между линиями и работы в обороне. Помощь Кокорина в центра поля неоценима. Дриусси не провалил матч, но сыграл ниже своего уровня в этом сезоне.
Почему Семак не использует третью замену?
Сергей Богданович почти в каждом матче делают последнюю замену на последних минутах или вообще не делает. После «Анжи» он говорил - «последнюю замену мы можем сделать только если полностью уверены в здоровье оставшихся на поле футболистов». Логика понятна, тем более, что в итоге пришлось менять получившего повреждение Набиуллина, но замены в последних матчах требовались. Возможно, Семак отталкивается от каких-то медицинских данных, которые говорят о повышенном риске травм.
Семак критиковал Лунева
«Ошибки были у всех, и Лунев не исключение, он может сыграть лучше, сегодня у него было достаточное количество ошибок. Он выручает, делая свою работу, поэтому играет в стартовом составе и вызывается в сборную» - довольно странное высказывание Семака. Лунев действительно сделал пару неплохих сейвов, все остальное – легкие орехи, которые должен колоть любой вратарь уровня РПЛ. Допустил ошибку на выходе и пару раз не смог зафиксировать мяч, но разве это повод для критики при наличии более очевидных кандидатов?
Скорее всего причина такой оценки – в слабой точности передач (были проблемы с длинными передачами на Дзюбу) и старой проблеме Лунева с быстром вводом мяча в игру. Быстрый ввод мяча с рук, отрезает соперников в своей штрафной или около нее целыми группами, команда получает возможность провести контратаку. Как правило эти ситуации возникают после фиксирования мяча после угловых, штрафных и других игровых ситуаций. Таких ситуация против «Славии» как раз было достаточно.
Это особенно важно для лидеров чемпионата, против которых часто закрываются в плотную оборону, за счет быстрого ввода мяча можно организовать бОльшую часть от всего пирога контратак. Лунев же пока лишает свою команду этих опций. В прошлом сезоне в «Локо» Гильерме организовал для своей команды десятки опасных контратак, в том числе голевых. Понятно, что Лунев не сможет снайперски бросать рукой через пол поля как Гильерме, но можно и нужно бросать в рамках своих возможностей. Эти проблемы были у Андрея и при Луческу, и при Манчини, и даже в Уфе.
Семак не меняет модель игры
16 официальных матчей «Зенит» играет по одной и той же модели игры. Ситуативно схема менялась только в концовках нескольких матчей и против «Динамо» в Минске. Большинство современных тренеров сходятся во мнениях, что каждые 2-3 месяца тренер должен придумывать что-то новое. Иначе к твоей игре приспосабливаются, читают и нейтрализовывают. В современном мире, каждый удачный план по нейтрализации «Зенита» (или другой команды) моментально берется на вооружение следующими соперниками, дальше этот план становится только эффективнее если не менять интерпретацию схемы, роли игроков или хотя бы специфику.
Эти 2-3 месяца прошли. «Зенит» судя по всему уходит в очередное осеннее пике. Так приспосабливались к интерпретации 4-4-2 Манчини, ранее не способность проявить гибкость показал Луческу, а теперь тоже самое происходит с интерпретацией схемы 4-2-3-1 Семака.
Почему Семак не делает изменения уже сейчас?
Так сложилось, что в момент, когда нужны изменения, на подходе оказались Кокорин и Маркизио. Оба пока еще не готовы играть полный матч, но строить новую модель игры без их учета было бы глупо. Это всего лишь оправдывающее предположение, но скорее всего Семак ждет, когда оба будут готовы выходить в старте. Ну а пока команда доживает этот цикл, проводя подобные матчи.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика Stats Zone. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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