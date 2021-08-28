— Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням "Спартак" с "Локомотивом". Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию, — цитируют Зеленова РИА Новости.
Напомним, домашние матчи "Спартака" против "Легии" (16 сентября) и "Лестера" (21 октября) начнутся в 17:30 по мск. Поединок против "Наполи" 25 ноября — в 18:30 мск.
Ознакомиться с полным расписанием "Спартака" на групповом этапе Лиги Европы можно здесь.
Кауфриз, который близок к переходу в "Спартак", не попал в заявку "Сент Трюйдена" на сегодняшний матч
Источник: "Сассуоло" хочет арендовать полузащитника "Спартака" Крала
"Спартак" обратился в УЕФА из-за недовольства фанатов ранним временем начала домашних матчей клуба в ЛЕ
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в УЕФА из-за раннего начала домашних матчей на групповом этапе Лиги Европы.
Фото: Чемпионат
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