Сообщается, что итальянский клуб готов взять 23-летнего футболиста в годичную аренду с правом выкупа за восемь миллионов евро.
Крал перешел в "Спартак" в 2019 году из "Славии" за 12 миллионов евро. За два года в Москве чешский игрок появился на поле 60 раз, отметившись шестью голевыми передачами.
Контракт Крала истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Источник: Metaratings.
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Источник: "Сассуоло" хочет арендовать полузащитника "Спартака" Крала
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал попал в сферу интересов "Сассуоло".
Фото: ФК "Спартак"
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