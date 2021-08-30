"Спартак" сыграет в групповом раунде Лиги Европы в квартете С. Соперниками московской команды будут "Наполи", "Лестер" и "Легия". Все домашние игры "Спартака" будут проводиться не в четверг, как другие матчи турнира, а в среду. Они будут начинаться в 16.30 по центрально-европейскому времени. Так, игра с "Легией" 15 сентября начнется в 17.30 по московскому времени. Встреча с "Лестером" 20 октября начнется также в 17.30 мск, а поединок против "Наполи" 24 ноября стартует в 18.30 мск.
Как сообщили в пресс-службе УЕФА, организация была вынуждена развести домашние игры "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы по разным дням из-за опасений московских властей по поводу возможных беспорядков. Раннее время начала матчей "красно-белых" связано с тем, что иначе они бы пересекались по времени с поединками Лиги чемпионов, добавили в УЕФА.
Источник: Р-Спорт
В УЕФА назвали причину проведения домашних матчей "Спартака" в Лиге Европы в раннее время
В УЕФА объяснили причину проведения домашних матчей "Спартака" в Лиге Европы по средам, а также рассказали, почему игры было решено назначить на раннее время.
Фото: "Спартак"
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