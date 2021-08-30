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"Увы, тайминг УЕФА окончательный". В "Спартаке" отреагировали на решение УЕФА по времени матчей Лиги Европы

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на решение УЕФА поставить часть матчей "красно-белых" в Лиге Европы в рабочее время в будние дни.
Фото: "Getty Images"
Пресс-служба УЕФА сообщила, что организация была вынуждена развести домашние игры "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы по разным дням из-за опасений московских властей по поводу возможных беспорядков. Раннее время начала матчей "красно-белых" связано с тем, что иначе они бы пересекались по времени с поединками Лиги чемпионов.

"Не согласны, что проводить два матча в один день в одном городе небезопасно, тем более есть ограничения по посещаемости, но таково решение, которое "Спартак" должен исполнять. Конечно, раннее начало матчей неудобно для клуба и для болельщиков. Увы, тайминг УЕФА окончательный", - сказал Зеленов.

Напомним, "Спартак" сыграет в групповом раунде Лиги Европы в квартете С. Соперниками московской команды будут "Наполи", "Лестер" и "Легия". Все домашние игры "Спартака" будут проводиться не в четверг, как другие матчи турнира, а в среду. Матчи с "Легией" и "Лестером" начнутся в 17:30 мск, а игра против "Наполи" - в 18:30 мск.

Источник: Р-Спорт

В УЕФА назвали причину проведения домашних матчей "Спартака" в Лиге Европы в раннее время

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Теги: Спартак Зеленов УЕФА
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