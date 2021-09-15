— Тренер "Легии" правильно оценил фаворита в предстоящей игре. Потому что если сравнивать игроков по большинству позиций, то футболисты "Спартака" намного сильнее, — цитирует Ковалевски "РБ Спорт".
Ранее главный тренер "Легии" Чеслав Михневич назвал московский "Спартак" фаворитом игры 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча между командами состоится сегодня. Начало: 17:30 мск.
Наставник "Легии": мы не фавориты матча со "Спартаком", но фавориты не всегда побеждают
Ковалевски: если сравнивать игроков по большинству позиций, то футболисты "Спартака" намного сильнее, чем "Легии"
Бывший вратарь "Спартака" и "Легии" Войцех Ковалевски считает московский клуб фаворитом очной игры команд в Лиге Европы.
Фото: ФК "Спартак"