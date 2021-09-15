Смородская отметила, что у "Спартака" нет командной игры. По ее словам, московская команда ужасно выглядела в матче с "Легией".
"Ужас и кошмар! Что помешало "Спартаку" выиграть? У них нет на поле ничего полезного. Нет командой игры. Ни взаимопонимания, ни взаимовыручки, ни подстраховки. Ничего нет. Когда были хорошие моменты, все удары просто в молоко. Просто ужас!" - сказала Смородская.
Источник: РБ Спорт
Смородская: у "Спартака" нет на поле ничего полезного. Просто ужас!
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала поражение "Спартака" от "Легии" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы (0:1).
Фото: ТАСС