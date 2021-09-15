Напомним, что накануне "Спартак" уступил "Легии" на своем поле в матче первого тура группового раунда Лиги Европы (0:1).
Колосков отметил, что "Спартак" плохо подготовился к матчу с "Легией". По его словам, "красно-белые" закономерно проиграли в этом поединке.
"Невозможно смотреть такой футбол. Такое впечатление, что люди на поле первый раз увидели мяч, имею в виду "Спартак". Ничего у них не получалось. <...> Вполне закономерный итог, нет игры, понимания того, что партнеры хотят, не было ударов сегодня. Все били на третий сектор куда-то. Команда полностью не была готова к этой игре", - сказал Колосков.
Источник: РБ Спорт
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"Такое впечатление, что люди на поле первый раз увидели мяч". Колосков - о поражении "Спартака" от "Легии"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в матче Лиги Европы.
Фото: РИА Новости