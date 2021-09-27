Прудников отметил, что "Спартаку" в первую очередь нужно думать о надежности обороны в матче с "Наполи".
"Я считаю, что нужно и важно не пропускать. А в нападении всегда шанс найдется. Не имеет значения, какая команда играет против тебя, - один момент всегда будет. Другой вопрос - реализация. Но опять же, надо обязательно не пропустить. Потому что отыгрываться будет гораздо сложнее. А если не пропустишь, то можно как минимум зацепить одно очко", - сказал Прудников.
Отметим, что "Спартак" встретится с "Наполи" на выезде 30 сентября во втором туре группового раунда Лиги Европы. Напомним, что в первом туре москвичи уступили "Легии" (0:1), а неаполитанцы сыграли вничью с "Лестером" (2:2).
Источник: Матч ТВ
Прудников: "Спартаку" важно не пропустить в матче с "Наполи". В нападении всегда шанс найдется
Бывший форвард "Спартака" Александр Прудников высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Наполи" в Лиге Европы.
Фото: РИА Новости